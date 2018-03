¿Es el papa dueño de la marca Vaticano?

Medidas del Vaticano para reservarse el uso comercial de su nombre y símbolos oficiales han encontrado resistencia en un sitio web español que se niega a dejar de mencionar a la sede de la Iglesia Católica en su membrete.

El caso contra InfoVaticana.com, una de los cientos de demandas por uso de marca registrada iniciadas por la iglesia, es parte de un debate legal acerca de si la Santa Sede es la propietaria exclusiva de la marca “Vaticano” y sus derivados.

Hasta el momento, la oficina de marcas española ha tomado partido por el Vaticano. Falló en septiembre que el sitio privado, que publica artículos sobre religión en español e italiano, no puede registrarse como marca porque crearía la impresión de que está vinculado con la Santa Sede.

La Oficina Española de Patentes y Marcas también determinó que los diseñadores de InfoVaticana.com utilizaron símbolos y emblemas protegidos por derechos de marca sin permiso del propietario.

Los administradores borraron el amarillo y blanco -los colores de la bandera vaticana- del sitio junto con el emblema oficial de la Santa Sede y un logo con las llaves de San Pedro. Pero los creadores del sitio luchan por conservar el nombre InfoVaticana y han apelado la decisión de la OEPM.

El fundador Gabriel Ariza alega que el Vaticano está librando una “cacería política” contra su sitio en represalia por la cruzada de InfoVaticana.com contra la corrupción en la Iglesia, y en particular en las instituciones religiosas españolas.

“Hemos cambiado el logotipo, retirado las llaves de San Pedro y hemos retirado todo vestigio que pudiera vincularnos con el Vaticano. Pero el único objetivo que tienen es cerrarnos”, dijo Ariza.

“Esto sería como si la alcaldía de Nueva York le denegara al New York Times el derecho a utilizar su marca”.

El Vaticano rechazó la posición de Ariza de que el ataque era personal o inusual.

“No es una cuestión de ideología o de libertad de expresión, sino de oficialidad”, dijo el vocero vaticano Greg Burke en un comunicado a The Associated Press. “No es correcto dar la impresión de que uno habla o pide donativos en nombre de la Santa Sede, cuando no corresponde a la verdad”.

InfoVaticana dista de ser la única empresa privada demandada por derechos de marca. El Vaticano ha iniciado cientos de demandas contra el uso de la imagen del papa y la Santa Sede, desde souvenirs vendidos en monasterios o logos universitarios hasta materiales de mercadeo de fundaciones y empresas.