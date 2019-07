Escalofriante testimonio de latino ciudadano estadounidense detenido en la frontera por "racismo"

Antes de pasar 23 días en un centro de detención, Francisco Galicia no sabía mucho acerca de las penosas situaciones por las que tienen que pasar los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Y eso que vive cerca de la frontera.

Galicia nació en Dallas, Texas, hace 18 a años y, según su abogada, "lleva aquí toda la vida". Sin embargo, el joven tiene un visado de turista según el que su lugar de naciemiento es México.

Aunque esta fue la razón que dieron las autoridades migratorias para justificar la detención del latino, la abogada Claudia Galán indica que en la partida de nacimiento del muchacho aparece claramente su lugar de nacimiento: Texas.

En una entrevista con CNN, Francisco Galicia consideró que en todo este tema hay "cierto tipo de racismo" ya que los agentes "nos miraban con desagrado". Francisco habla en plural no solo por las aproximadamente 60 personas con las que compartía "un pequeño cuarto" sino también porque fue detenido junto a su hermano menor y a dos amigos.

El 27 de junio, la Patrulla Fronteriza detuvo a los jóvenes a la altura de Falfurrias, Texas, a unas 65 millas al norte de la ciudad texana en la residen y estudian: Edingburg. Marlon, el hermano de Francisco, nació en México por lo que lo deportaron a su país de origen dos días después de la detención. Los otros amigos quedaron en libertad cuando demostraron su estatus migratorio.

Francisco, que salío el pasado miércoles de la custodia federal, denuncia las condiciones en las que vivien los migrantes encerrados en centros de detención. El muchacho asegura no haberse podido duchar en los 23 días y haber llevado una mala dieta. En la entrevista con CNN, Galicia hace un parón para decir: "yo y todos ellos". Francisco quiere ser la voz de los migrantes que quedaron dentro del centro. De hecho, algunos de ellos le anotaron números de teléfonos de sus seres queridos para que les comunique cómo están.

En otra entrevista con Univision, Galicia recuerda que los oficiales le forzaron a firmar su deportación. Le dijeron que era mejor que lo hiciera cuanto antes y le trataron de convencer de que no tenía derechos. Además, lo amenazaron: "me dijeron que me iban a meter cargos por falsificar documentos".

Pero el joven se negó a firmar. Gracias a eso, todavía puede abrazar a su madre en Texas.

“Nos dijeron que no teníamos derecho a nada”, dice el joven ciudadano estadounidense que estuvo más de 20 días en un centro de detención de ICE. Informa Francisco Cobos. pic.twitter.com/7hzIN8TvyJ — Univision Noticias (@UniNoticias) July 25, 2019

Antes de acabar de hablar con el periodista de CNN, Galicia comenta lo mucho que ha aprendido de esta experiencia. Por un lado, el muchacho dice entre sonrisas que "tengo que aprender inglés para que la próxima vez me crean". Por otro lado, ahora ecomprende el drama migratorio y sabe de primera mano que "ningún migrante vino (a EEUU) a hacer daño".

De hecho, aseguró haber tenido miedo de los oficiales y no de sus compañeros.

