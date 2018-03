"Escuché disparos y todos en el bus entraron en pánico": testigos del ataque en Londres

Lee también

Lo que las autoridades calificaron de "hecho terrorista" dejó un saldo de cuatro muertes —incluido el atacante que fue abatido por la policía— y al menos 40 heridos.Uno de los primeros testigos en relatar los hechos a la BBC fue el periodista Quentin Letts, del diario británico The Daily Mail, quien se encontraba trabajando en una oficina que tiene vista a los alrededores del Parlamento.Letts relató que vio al atacante, posteriormente identificado por las autoridades como Khalid Masood, vestido de negro y que tenía en la mano "como algún tipo de palo". Eran en verdad dos cuchillos."Y lo confrontaron dos agentes de la policía con chaquetas amarillas y uno de ellos cayó", dijo Letts.Letts contó: "Podíamos ver al hombre moviendo el brazo de una manera que sugería que estaba o apuñalando o golpeando al policía de chaqueta amarilla y uno de los agentes corrió luego a buscar ayuda, la cual llegó muy rápido"."Mientras este atacante corría hacia la entrada que usan los diputados para ingresar al Parlamento, diría que corrió unas 15 yardas (14 metros) (...), dos hombres vestidos de civil con armas le gritaron en lo que sonó como una advertencia, él la ignoró y luego dispararon dos o tres veces y él cayó", describió el periodista.Un conductor de autobús habló del momento en que vio el automóvil atropellando a los transeúntes mientras manejaba por el puente de Westminster.Michael Adamou, de 25 años, conducía el autobús rojo típico de Londres cuando vio un auto de color gris aproximándose a la sede del Parlamento."Cuando crucé a la izquierda para atravesar el puente, vi cómo un auto se llevaba a dos personas por delante", dijo. Adamou creyó inicialmente que el conductor había perdido el control del vehículo, pero después vio "a algunas personas corriendo hacia el Parlamento mientras la policía intentaba detenerlos a todos". "Tras unos segundos, escuché disparos y todos en el bus entraron en pánico".El estudiante colombiano Sebastián Ramos, de 18 años, atravesaba el puente en bicicleta cuando vio a un hombre tirado en la acera. "Pensé que estaba desmayado. Pero al avanzar, vi a tres o cuatro personas más tendidas en el piso", le dijo a BBC Mundo.Ramos caminó hacia los alrededores del Parlamento, donde se encontró con personas corriendo intentando salvaguardarse y con algunos heridos. "Un señor tenía una herida profunda en la cabeza. Botaba mucha sangre", describió.Un grupo de jóvenes boxeadores también quedaron atrapados en el incidente. Estaban saliendo de una conferencia de prensa de un evento sobre la Serie Mundial de Boxeo cuando se encontraron cara a cara con el presunto agresor."Escuchamos un disparo a todo volumen y gritos y luego noté que había humo. Pensé que había sido un accidente de tránsito", le dijo Frazer Clarke, de 25 años, a la agencia británica PA."Miré hacia la puerta principal y la gente corría, un policía y otro hombre estaban viniendo a la puerta con dos cuchillos. Estaba apuñalando al policía con los cuchillos. El policía tropezó y cayó al suelo. Otro agente caminó hacia el hombre que llevaba los cuchillos y le disparó dos veces"."Después la gente empezó a gritarnos que entráramos. El tiempo se detuvo y quedé en estado de shock". El parlamentario conservador Grant Shapps estaba dentro de Portcullis House, donde quedan las oficinas administrativas del Parlamento, cuando escuchó gritos y vio a agentes de la policía apuntando sus armas hacia la puerta."Después oí cuatro disparos uno detrás del otro. Inmediatamente llegaron agentes de la policía a decirnos que nos agacháramos y luego volvimos a entrar detrás de las paredes del palacio".Michelle Langham se encontraba visitando las Cámaras del Parlamento en ese momento. Tuvo que permanecer en el vestíbulo central luego de que este fuera cerrado tras el incidente y señaló que había muchos niños en el lugar."Estábamos en el café cuando pasó. Vimos a un policía tirado en el suelo. Hubo mucha conmoción. A todos los que estaban en la calle les pidieron que entraran en el café. Había mucha gente gritando", señaló."No nos han dicho nada de las muertes, nos estamos enterando de todo por medio de las redes sociales. Dentro no nos han dicho nada". Otro testigo, Ismael, estaba detenido en un semáforo cerca del puente de Westminster."Esa pequeña tienda que está después del semáforo... ahí fue que golpeó a la primera víctima... golpeó a otra víctima unos metros más adelante y luego a una tercera. Fue ahí que me pareció que algo estaba pasando."(El automóvil) continuó circulando... hasta el final del puente (...). No sé qué está pasando pero había mucha gente en el pavimento y el auto siguió derecho".La exsecretaria de Educación Nicky Morgan le dijo a la agencia PA: "Estaba caminando desde el edificio Portcullis House por el camino que llevaba al estacionamiento cuando de repente se oyeron disparos."Pasó un tiempo antes de caer en cuenta de que realmente eran disparos y en ese punto ya la gente gritaba: '¡Agáchense, regresen!'". George Eaton, editor de la revista New Statesman, estaba dentro de la sala de prensa de la Cámara de los Comunes cuando sucedió el ataque.Le dijo al medio británico Sky News: "Vi a un grupo grande de personas escapando del atacante, quien parecía llevar un cuchillo". "Luego entró por las puertas del Parlamento y se enfrentó a los policías. Sabemos ahora que uno de ellos fue apuñalado. Luego la policía armada mató al hombre".