España, Francia y Alemania dan plazo a Maduro

El gobierno de Alemania se unió el sábado a los de Francia y España para anunciar que reconocerá al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no celebra nuevas elecciones presidenciales.

Una portavoz de la canciller alemana Angela Merkel tuiteó el sábado que "el pueblo venezolano debe ser capaz de decidir sobre su futuro, de manera libre y segura". El presidente francés y el primer ministro español hicieron un anuncio similar momentos antes.

El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia está dispuesta a reconocer al líder de la oposición Juan Guaidó como el "presidente encargado" de Venezuela si no se celebran elecciones en ocho días. Macron tuiteó el sábado en español: "El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como ‘Presidente encargado’ de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos".

En caso de no celebrarse elecciones, "estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino", continuó. La vocera de la canciller Angela Merkel destacó que Alemania trabaja de forma estrecha con los socios europeos. De forma simultánea y en similares términos se pronunciaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "No buscamos poner o quitar gobiernos, queremos democracia y elecciones libres en Venezuela. En todo caso, si en ocho días no hay convocatoria de elecciones justas, libres, transparentes y democráticas, España reconocerá a @jguaido como Presidente de Venezuela", indicó Sánchez en Twitter.

El nombre de Maduro no fue mencionado, pero el actual jefe de Estado venezolano y el Consejo Nacional Electoral son los únicos que pueden dejar el camino expedito para nuevas elecciones. Maduro comenzó hace poco menos de dos semanas su nuevo mandato al frente de Venezuela. Sus detractores lo acusan de estar convirtiendo al país en una autocracia, especialmente después de que despojó de poder a la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por la oposición.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró el miércoles pasado presidente interino de Venezuela. Guaidó convocó a otra manifestación contra Maduro para la próxima semana.

Guaidó agradece a España, Francia y Alemania por postura sobre Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, agradeció este sábado la postura que han expresado los Gobiernos de España, Francia y Alemania sobre la crisis que atraviesa el país y cuya solución estiman pasa por la convocatoria de elecciones.

"Se sigue avanzando en la Unión Europea para el reconocimiento y apoyo pleno de nuestra lucha legítima y constitucional. Agradecemos las palabras y el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", dijo Guaidó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, saludó la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, que señaló es un "compromiso con la lucha pacífica" que, aseguró, han emprendido los opositores "de la mano de todo el pueblo de Venezuela" para "lograr un Gobierno de transición y tener elecciones libres".

Mientras que en un último mensaje en Twitter, agradeció al Gobierno alemán "por su compromiso con el pueblo venezolano".

Estos tres Gobiernos europeos han anunciado este sábado que si el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, no convoca a elecciones en los próximos 8 días, reconocerán a Guaidó como presidente interino.

El Gobierno español había propuesto ayer a la Unión Europea que fijara un plazo concreto para que Maduro convoque a elecciones libres y, en caso de no cumplirse esta condición, reconociera a Guaidó como presidente interino.

Al conocerse la propuesta, Maduro acusó a Sánchez de "repetir el guión" del ex jefe del Ejecutivo español José María Aznar "apoyando el golpe de Estado de 2002", en referencia a la breve separación no constitucional del poder que sufrió entonces el fallecido Hugo Chávez.

Guaido elevó la tensión política en Venezuela -un país aquejado por una acuciante crisis económica- al adjudicarse las competencias del Ejecutivo de manera interina ante la "usurpación" que aseguran los opositores hace Maduro de la Presidencia.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, y juró su nuevo cargo hace 16 días ante el Supremo.

Pero el antichavismo considera que Maduro "usurpa" la Presidencia ya que su segundo período de 6 años es "ilegítimo", y que por tanto el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.