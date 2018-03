España quiere reconocer el derecho a la “desconexión digital” de trabajadores

Lee también

El Gobierno y la oposición en España quieren reconocer el derecho de los trabajadores a la "desconexión digital" cuando acabe su jornada laboral, tal como hizo recientemente Francia, según informaciones conocidas hoy.Los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, presentaron hoy una proposición no de ley instando al Gobierno a "garantizar la protección de la privacidad digital en el ámbito laboral y regular la desconexión de los trabajadores fuera del horario laboral"."España no debe quedar rezagada de estas iniciativas europeas", reclamó el portavoz de Agenda Digital del PSOE, Óscar Galeano.El portavoz aludía así a países como Francia, donde una nueva ley reconoce desde enero el derecho de empleados de grandes empresas a no responder mensajes o correos electrónicos profesionales al salir del trabajo, aunque sin mayores precisiones sobre su implementación.También el Ministerio de Empleo español estudia "una regulación que reconozca el derecho de los trabajadores a la 'desconexión digital'", según la respuesta del Ejecutivo ofrecida a la pregunta de un diputado y recogida hoy por la agencia local Europa Press.Diversas versiones del concepto de "desconexión digital" fueron planteadas también en Italia o en Alemania, donde grandes empresas como la automotriz Volkswagen bloquean desde hace años a sus empleados el acceso al teléfono móvil fuera del horario laboral.