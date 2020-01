"Espías cubanos mantienen vigilados a militares venezolanos"; esto ha dicho el enviado especial de EUA

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, avisó de que "en los próximos días" habrá nuevas sanciones contra quienes obstaculizaron la elección como jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento, de mayoría opositora) de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países alrededor del mundo.

En una entrevista con la agencia Efe, Abrams explicó que esas nuevas medidas afectarán a individuos venezolanos, cuyos nombres no desveló, y adelantó que Washington también castigará a Rusia por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque esas sanciones llegarán más tarde, en un "periodo más largo de tiempo", aseguró el especialista.

Además, aseguró que hay inteligencia cubana vigilando de cerca a las filas militares venezolanas, que es de hecho el bloque de poder que permanece con lealtad hacia Maduro. Esto también le garantiza permanecer en el poder, a pesar de la fuerza que ha tomado la oposición.

El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido una constante presión en los últimos meses y aunque el gobernante interino, Juan Guaidó lleva un año al frente de la oposición, todo el apoyo y los llamados de la comunidad internacional no han sido capaces de arrancar a Maduro del poder.

El mismo presidente Donald Trump ha llamado a Maduro un "dictador" que mantiene a su pueblo en sufrimiento. Al menos 50 países apoyan y siguen de cerca el liderazgo de Guaidó en Venezuela.

El domingo pasado, la Policía impidió a Guaidó la entrada al Palacio Legislativo. Y usted el lunes anunció que Estados Unidos impondrá más sanciones contra el Gobierno de Maduro y sus aliados. ¿Contra quién se dirigirán esas restricciones?

No nos gusta hablar mucho o muy específicamente de futuras sanciones, pero sí que ya tenemos sanciones sobre gente que mina la democracia.

Y algunas de las personas que están implicadas en lo que pasó el domingo y el lunes, muy claramente se ajustan a esa descripción. Se producirán en la próxima semana. Habrá sanciones adicionales.

¿Afectarán esas restricciones a Cuba o Rusia?

Estamos hablando de (sanciones) en los próximos días contra venezolanos implicados en esas actividades.

También estamos observando con mucho cuidado lo que están haciendo los rusos y creo que usted verá alguna acción sobre eso, pero será en un periodo más largo de tiempo.

En otras ocasiones, usted ha reconocido que Washington subestimó el supuesto apoyo ruso y cubano a Maduro. ¿Por qué? ¿Hubo algún error por parte de Estados Unidos?

Creo que cuando llegué a este puesto (en enero de 2019), estaba claro que los cubanos estaban allí. Tienen unos pocos miles de agentes de inteligencia allí.

Y, a medida que estudiamos más y más lo que estaban haciendo, quedó más claro lo que estaba sucediendo dentro del Ejército venezolano.

(El Ejército) es vigilado por esos espías cubanos todos los días. (...)

Así que, quedó claro que el papel de Cuba era cada vez más importante. Cuanto más lo miramos y cuanto más preguntábamos por el comportamiento de las personas en el Ejército, mejor podíamos apreciar la presencia de los cubanos espiándolos, claramente limitando su comportamiento.

Y está claro que los altos mandos militares están asustados porque saben que les están espiando y constantemente tienen miedo de hablar, miedo de hacer llamadas telefónicas, de enviar correos electrónicos.

¿Y Rusia? ¿Malinterpretaron su papel?

Creo que, de hecho, el papel de Rusia ha crecido. (...) No es que lo malinterpretáramos, sino que en realidad ha crecido durante 2019.

Ha mencionado que altos mandos militares venezolanos tienen miedo de contestar correos y llamadas. ¿Usted el año pasado estuvo en contacto con varios de ellos, sigue manteniendo esas comunicaciones?

No quiero hablar sobre ello. (...) No son nuestras llamadas o correos electrónicos, me refiero a comunicaciones entre ellos.

Es decir, si eres un general, si eres un coronel y quieres decirle a tu compañero oficial, al que has conocido durante años, de coronel a coronel o de general a general, "oye, no me gusta lo que pasó el domingo, creo que esa no es la manera adecuada de usar a la Policía".

Pues, probablemente no vas a decir eso por teléfono.

No lo vas a decir en un correo, porque sabes que acabarás en la cárcel o algo peor.

Y con Guaidó, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron en contacto y de qué hablaron?

Estuve en contacto con él creo que el lunes (pasado) para hablar sobre lo ocurrido el domingo.

Y, luego, estuve en contacto con él para felicitarle después de que fuera elegido (como presidente de la AN) por cien diputados. Así que tenemos un contacto razonablemente frecuente.

El socialista español Pedro Sánchez ha sido recientemente elegido como presidente del Gobierno por el Congreso de los diputados. ¿Qué espera de este nuevo Ejecutivo con respecto a Venezuela?

Bueno, mientras usted y yo hablamos, todavía no sabemos quién conformará el nuevo gabinete.

Es decir, sabemos que Sánchez sí, pero no sabemos quién será el ministro de Exteriores y eso, por supuesto, eso será algo interesante para nosotros.