Esquina migratoria: ¿Qué castigos de inmigración se pueden eliminar después de los diez años?

¿Qué castigos de inmigración se desaparecen después de los diez años? y ¿cuáles castigos no se eliminan, aunque pasen los años o tenga padres o un conyugue residente o ciudadano?

El castigo de 10 años por estar indocumentado en los EEUU por más de un año, es perdonable si tienen a un papá/mamá o esposo/a residente permanente o ciudadano estadounidense. Si no tienen al familiar que califique, igualmente el castigo puede ser perdonado estando fuera de EEUU durante una década.

Hay que tener cuidado con los dos mitos que causan fraude migratorio: 1) si no tienen un familiar que califique, los 10 años de castigo NO pueden ser perdonados simplemente con el transcurso del tiempo; el reloj de los 10 años no camina dentro de los EEUU, empieza fuera de EEUU y tiene que ser continuamente; 2) Aunque el castigo de 10 años puede ser perdonado completamente si tiene un familiar que califique, hijos como residentes o ciudadanos no pueden dar el perdón. Solo los papás o cónyuges residentes o ciudadanos estadounidenses pueden perdonar dicho castigo.

No todos los castigos migratorios pueden ser perdonados con el transcurso de 10 años. Castigos por deportaciones, reingreso al país después de una deportación y los delitos no pueden ser perdonados con el transcurso del tiempo.

Estos castigos normalmente requieren a un papá o cónyuge para que puedan ser perdonados. Castigos que no tienen perdón son la mayoría de delitos con agravantes, como posesión de droga, actividad pandillera, etc.

Para más detalles, es recomendable asesorarse con un abogado para distinguir delitos que son elegibles para el perdón.

