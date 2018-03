Esta fue la diferencia más evidente entre la investidura de Trump y la de Obama

Lee también

Corría el año 2009 y Estados Unidos se abría paso para un día histórico, con la llegada del primer presidente de raza afroamericana a la Casa Blanca. La toma de posesión de Obama, realizada en un evento en la Explanada Nacional, no tuvo adornos, menús o protocolos costosos. Pero, lo que sí tuvo, fue la presencia de aproximadamente 1,8 millones de ciudadanos, quienes llegaron para celebrar junto a su nuevo presidente.Pero, volvamos al presente. Hoy, 20 de enero de 2017, siempre en la Explanada Nacional, en Washington, junto al Capitolio, Donald Trump fue investido como el 45° presidente de Estados Unidos y, tras una elección en la que se impuso a Hillary Clinton, más en base a los votos electorales que al voto popular, llegaba el día en que sería él quién tendría que lograr la afluencia de ciudadanos en el mismo lugar que Obama hace ocho años.Sin embargo, el resultado fue muy diferente. Según medios estadounidenses como CNN, FOX News y ABC News, la cantidad aproximada de personas que se hicieron presentes a la investidura presidencial de Trump no sobrepasó los 500,000 asistentes, alcanzando apenas una cuarta parte de lo logrado por Obama en 2009.Las imágenes de ambas investiduras también circularon en las redes sociales, como para confirmar la diferencia notoria entre ambos eventos. En las imágenes se pueden ver espacios vacíos en las fotos de Trump. Los mismos espacios estaban casi copados hace ocho años, cuando se estimó que unos 1,8 millones de ciudadanos llegaron a la celebración. Además, en el evento de Trump, el National Mall está cubierto con plástico blanco, mientras que en el de Obama no.Pero no todo representa alguna preferencia o desaprobación hacia Obama o Trump. Las condiciones climáticas, según CNN, también pudieron influir en el desarrollo de ambas actividades. Cuando Barack Obama hizo su juramento en 2009, las condiciones climáticas eran favorables y la temperatura estaba en casi 20 grados Fahrenheit. Ocho años después, la temperatura era de unos 40 grados Fahrenheit, con lluvias intermitentes.Según la autoridad de tránsito de la ciudad, la WMATA, este viernes hasta las 11:00 de la mañana (hora de Washington) se habían hecho 193,000 viajes en el metro de la ciudad. A esa misma hora en 2009 el número estaba en 513,000 viajes en el metro, según la WMATA. En la segunda toma de posesión de Obama la cifra era de 317,000 viajes y en la segunda toma de posesión de George W. Bush, el número a esa hora era de 197,000 personas.Otro de los datos que confirma la diferencia entre ambos eventos es el lanzado por el Comité Conjunto del Congreso para Ceremonias Inaugurales, quien distribuyó cerca de 250,000 boletas para la ceremonia de toma de posesión de Trump, según la portavoz Laura Condeluci, incluyendo las 1,600 en la plataforma y otras 1,000 en las graderías.La cantidad de boletas se asemeja al número distribuido en anteriores ceremonias. La mayoría de los espectadores de las fotos están más allá del punto al que es necesario acceder con invitación y ven los procedimientos desde la Explanada Nacional. Sin embargo, para la investidura de Obama, el mismo comité expresó que los lugares de la mayoría de personas fueron en las calles aledañas, quienes llegaron por sus propios medios y se acomodaron de igual forma para no perderse ningún detalle.