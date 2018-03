Esta fue la razón por la que deportaron a joven colombiana

Hablamos con papá de María Fda, apoyo total como colombianos, sin embargo caso de deportación no es parte de ninguna nueva medida https://t.co/6a8JFtyNR0 — Embajador Pinzón (@PinzonBuenoEmb) 1 de febrero de 2017

Lee también

Este día, el periódico digital “El Colombiano” publicó información al respecto de la joven María Fernanda Gardeazábal, quien fuera detenida al llegar a Houston y deportada hacia Colombia por presunto ingreso ilegal a Estados Unidos.El Colombiano cita un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, capital colombiana, en la que se aclara que María Fernanda fue abordada para un entrevista migratoria de rutina, al momento de llegar a Houston. Durante esa conversación, la joven expresó que deseaba visitar a su familia y que posiblemente aprovecharía el tiempo para cursar inglés.Este detalle fue el que desencadenó la situación, ya que María Fernanda cuenta con una visa tipo B1-B2, la cual se habilita para turistas y que permite cursar cualquier tipo de estudios académicos en Estados Unidos durante 12 meses, siempre y cuando se presenten certificados de matrícula a una institución legal y una carta de validación. Estos documentos no eran portados por María Fernanda, por lo que el agente de migración procedió a la detención y proceso de deportación.La joven colombiana fue embarcada en un vuelo con destino a Colombia en la tarde del pasado miércoles, arribando a su país en horas de la noche. Según la Embajada de EUA en Colombia, estos cambios son adoptados tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump con respecto a migración y extranjería en Estados Unidos.Sin embargo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, aclaró que la medida no tiene nada que ver con cambios migratorios y que darán todo su apoyo, como embajada, a quienes presenten problemas en su ingreso a EUA. “Hablamos con papá de María Fernanda, apoyo total como colombianos, sin embargo caso de deportación no es parte de ninguna nueva medida”, expresó en su cuenta de Twitter.