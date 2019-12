Esta latina de 14 años programó sola una app para resolver dudas migratorias sobre licencias de conducir y visas

Alexa, ¿puedo tramitar una licencia de conducir? Alexa, ¿cuánto tiempo tarda conseguir una visa? Ahora las personas migrantes pueden hacerle este tipo de preguntas, en español e inglés, al programa de asistencia virtual de Amazon. Y todo gracias a la herramienta “Immigration Bonds”, desarrollada por una latina de 14 años, estudiante de la secundaria KIPP Brave High School en Austin, Texas.

Suguey Carmona se interesó en la programación después de tomar una clase de ciencias informáticas en el sexto grado de primaria. Se unió a Hello World, programa de ciencias de la computación para estudiantes de secundaria con sede en Austin y en San Francisco, donde empezó a conocer diferentes lenguajes de programación y encontró una manera de mezclar su amor por la programación con sus iniciativas para ayudar a las familias migrantes de su comunidad.

“Escogí trabajar con esta tecnología porque veo a mis propios amigos y familiares con dudas, que luchan para salir adelante, y pensé que yo podría hacer algo al respecto”, le dijo a NBC News Carmona, cuya familia es originaria de México.

Las barreras por hablar un idioma distinto y la falta de acceso a fuentes de información pueden resultar en confusiones para personas migrantes e impedirles acceder a los servicios que necesitan, como lo han comprobado varios estudios. La tecnología desarrollada por Carmona atiende esos problemas al ofrecer una manera de hacer las preguntas en el idioma que prefieran los latinos y a una fuente que no va a juzgarlos por hacer esas preguntas.

Después de entrevistar a varias personas sobre sus dudas migratorias más urgentes y de hacer investigación respecto a la logística necesaria para tener el papeleo migratorio necesario, para encontrar empleo y para atender otros asuntos de la vida de un migrante, Carmona empezó a trabajar en la tecnología que llamó “Immigration Bonds”, o vínculos migrantes. Así comenzó un proceso de varios meses de retos para la programación.

“Pasaba horas de cada día trabajando en esto”, dijo Carmona. “Empezaba un nuevo rol y se trababa y descomponía, y entonces era: ‘Oh, no, tengo que empezar de nuevo’”.

Un proceso con ‘vínculos migrantes’

Sabina Bharwani, fundadora de Hello Word, dijo que ella y su equipo asistieron a Carmona para desarrollar la aplicación, pero que permitieron que ella fuera quien encontraba cómo resolver los problemas y que eso “hizo toda la diferencia” ya que la adolescente tuvo éxito.

“Suguey batalló con usar la interfaz de Alexa, que normalmente usan programadores con entre 10 y 15 años de experiencia”, dijo Bharwani. “Fue una curva de aprendizaje pronunciada, pero cuando ella la conquistó fue un hito aún más grande”.

Durante el proceso, Carmona también experimentó con diferentes maneras de presentar la tecnología. Dijo que no estaba segura de si quería que fuera un videojuego para niños o una aplicación móvil aparte. Decidió que fuera una herramienta, o skill, de Alexa porque le gustó “que no se necesitaran palabras clave para que funcionara”.

“Alexa va a responder sin importar cómo la consultes”, dijo la joven. “El problema con otras cajas de texto es que si no pones ciertas palabras o frases de una manera específica, no lee lo que le preguntas. Eso dificulta mucho las cosas si lo que quieres es una respuesta”.

Después de desarrollar el prototipo, Carmona puso a prueba la herramienta con sus amistades y familia, con tal de hacer los ajustes que considerara necesarios.

Bharwani explicó que la aplicación está disponible para cualquier usuario de Alexa. En cuanto se descarga, es posible hacerle preguntas directamente a Alexa tal como se puede con Siri, de Apple, o con otras tecnologías automatizadas accesibles por voz. Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo solicitar una licencia de manejo según cuál es su estatus migratorio, la aplicación de Carmona le pregunta cuestiones como dónde vive para poder responder con detalles según ubicación geográfica, pues las leyes para licencias varían según el estado.

La aplicación “Immigration Bonds” está disponible en la tienda de Skills de Amazon.

Y ahora que la tecnología fue publicada en esa tienda, Carmona planea adaptar el programa para también crear una aplicación de Apple en el futuro.

Se buscan programadores latinos

Las personas de ascendencia hispana y latina tienen una representación menor a la esperada en la informática, y solamente suman el 7% de los trabajadores de campos STEM (o CTIM: ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas), de acuerdo con un estudio de 2018 del Centro de Investigaciones Pew. Solamente el 1.4% de las contrataciones hechas en 2019 en Google, una de las principales empresas de tecnología, fueron de mujeres latinas y las de hombres latinos fueron menos del 4%.

Es por ello que historias como las de Carmona demuestran la importancia de emprendimientos como Hello World y la semana de la Educación en Ciencias Computacionales (el evento global más reciente fue del 9 al 15 de diciembre), que incentivan el interés en las ciencias de la computación entre estudiantes.

De acuerdo con un reporte de 2007 del College Board, los beneficios de conocer algo de programación desde que uno es joven son inmensos, especialmente para estudiantes afroestadounidenses y latinos: es siete veces más probable que estudien eso en la universidad si toman una clase de informática en la secundaria.

“Quiero seguir programando y desarrollando esta app”, dijo Carmona. “Y cuando termine de eliminar los fallos y bugs, y la incluya en la tienda de aplicaciones de Apple para que más personas puedan usarla, ya buscaré un nuevo proyecto”.

Según Bharwani, “la historia de Suguey nos comprueba que los estudiantes son capaces de hacer muchísimo más de lo que se cree en el sistema actual de educación primaria y secundaria”. La fundadora de Hello World agregó: “Cuando era maestra me tocó ver que por no querer abrumar a los estudiantes terminábamos haciéndoles las cosas muy fáciles o poniéndoles cosas tontas, sobre todo en colegios de bajos ingresos. Pero la historia de Suguey demuestra que si les presentamos un desafío a los estudiantes les permitimos usar una voz que es global”.

(Gwen Aviles/NBC News Latino)