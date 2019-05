Estalla libro-bomba a senadora del partido de AMLO

MÉXICO. La senadora mexicana Citlalli Hernández, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sufrió quemaduras leves al estallar un libro-bomba que fue enviado a su oficina en la Cámara Alta en Ciudad de México.

"Me encuentro bien y fuerte. Condeno totalmente el acto violento e intimidatorio que sufrí en mi oficina", declaró la senadora en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que recibió numerosas muestras de respaldo.

La senadora, de la misma fuerza política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, expresó en el mensaje que refrenda su convicción "de que la revolución de las conciencias y el cambio en este país se debe dar y se dará en forma pacífica".

Fuentes legislativas dijeron a la prensa local que la senadora Hernández recibió el lunes un paquete en forma de libro y que al abrirlo la tarde del martes se registró una pequeña explosión y una llamarada que le dañó la ropa y le quemó una ceja.

La senadora Hernández es secretaria de la Comisión anticorrupción, transparencia y participación ciudadana e integrantes de las de Derechos Humanos, Trabajo, Juventud y Relaciones Exteriores en América Latina y el Caribe.

El coordinador del grupo parlamentario Ricardo Monreal confirmó los hechos y aseguró que su correligionaria se encuentra fuera de peligro.

"Yo lo supe en la tarde pero no quise que se comentara para no generar ninguna situación de pánico. Fue una caja yo supe de inmediato por ahí de las seis de la tarde, pareciera ser que era un envío, una caja, que pensaba Citlalli que tenía libros", explicó en entrevista telefónica el senador.

El envío lo habría hecho, presumiblemente, una asociación o grupo universitario, dirigido a Citlalli Hernández.

"Cuando ella lo destapa estalla, al parecer, un artefacto casero. No pasó nada, salvo lesiones leves. Yo hablé con ella inmediatamente".

"Estaba tranquila, está consecuente, no hay lesiones graves", dijo Monreal.

El senador informó que habló con el Fiscal General para enterarlo de los hechos para que enviara los servicios periciales necesarios.

Monreal adelantó que en Senado se reforzarán las medidas de seguridad que tienen que ver con los envíos de documentación.

Informó también que de oficio ya se levantó una denuncia.

Tras darse a conocer la información, la senadora condenó el ataque.

"Me encuentro bien y fuerte. Condeno totalmente el acto violento e intimidatorio que sufrí en mi oficina, pero refrendó mi convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en este país se debe dar y se dará en forma pacífica. Agradezco su preocupación y cariño", escribió.

Sobre el incidente de esta noche, puedo decirles que estoy bien. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y dejaremos que las autoridades competentes actúen sobre el caso. Agradezco infinitamente sus preocupaciones y muestras de cariño. Amor con amor se paga. ? Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 30, 2019

Ricardo Monreal publicó una foto con la senadora asegurando que se encontraba fuera de peligro.

"Con agrado y alegría, le informo a toda la población que estamos con la senadora @CitlaHM y, gracias al Creador del universo y al Santo Niño de Atocha, ella se encuentra fuera de peligro", informó en su cuenta de Twitter.

Con agrado y alegría, le informo a toda la población que estamos con la senadora @CitlaHM y, gracias al Creador del universo y al Santo Niño de Atocha, ella se encuentra fuera de peligro. pic.twitter.com/kzHvPHibWp ? Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 30, 2019

En una conferencia de prensa, Monreal aseguró que existe un remitente que la Fiscalía investiga tras el ataque.

"Ella no atribuye nada a nadie. No es una mujer de conflicto, por fortuna no pasó nada", aseguró.

Extremarán medidas a los paquetes que reciben los legisladores, y, aseguró, sin minimizar el hecho, que el Senado es un lugar seguro.

El grupo parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por el senador Miguel Ángel Mancera, expresó su rechazo "al acto de violencia" en contra de Hernández a quien le expresó su respaldo.

Los senadores del conservador Partido Acción Nacional (PAN) condenaron el ataque contra la legisladora de Morena y expresaron que rechazan cualquier tipo de violencia y ponemos por encima la integridad de las personas.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como "reprobable" la agresión sufrida por su colega en la Cámara Alta.



