Este es el excéntrico avión que dejará de usar Donald Trump (+ Fotos)

No tiene el tamaño del "Air Force One", pero, en cuanto a lujos y excentricidades, lo supera con creces. Así es el avión privado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, del cual se despedirá este día, para incorporarse, desde mañana, a toda la utilería presidencial que deberá utilizar, una vez haya asumido el cargo.El avión, un modelo Boeing 757, fue bautizado por la prensa de EUA como el "Trump Force One" y posee varias excentricidades propias del gusto millonario de su dueño. Con un valor de aproximadamente $100 millones, el Trump Force One cuenta con una exclusiva suite privada para relajarse con almohadas y almohadones adornados con su escudo familiar. Además, el 90% del interior del avión es de mármol y oro.El Trump Force One tiene capacidad para 43 pasajeros.Las habitaciones y la gran mayoría de la estructura del avión está compuesta de oro y mármol.Al avión fue adquirido Por Trump en 2001 y ordenó varios ajustes para su decoración, sobre todo, la incorporación de oro, como material predilecto de Trump. Además, posee un baño con ducha privada y terminaciones realizadas en oro de 24 kilates, material que predomina en esta nave y del que también están hechos los cinturones de seguridad. Abundan también las pantallas planas gigantes para seguir las noticias minuto a minuto durante esta campaña electoral o para desconectarse (viaja con una colección de más de mil películas).El Boeing 757 tiene espacio para 43 pasajeros y sus asientos disponen de sistemas de entretenimiento personales, así como también se transforman en camas individuales. Además, posee un comedor y una habitación privada para invitados. Dentro de él, Trump cuenta con un servicio de cocina privada que puede prepararle hamburguesas con receta de Big Mac (de la cadena alimenticia McDonalds) y una dotación de Coca-Cola, la bebida preferida del, ahora, mandatario estadounidense.Los baños están hechos de oro en su totalidad.Las estaciones privadas cuentan con su propio servicio de habitación.Las sábanas y toda la utilería de las habitaciones es de primera calidad.Sin embargo, con su nuevo cargo como máximo representante de EUA, Trump deberá despedirse del Trump Force One, para utilizar el Air Force One, avión destinado para el presidente de Estados Unidos.