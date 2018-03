Este es el futuro con Trump, según los memes

TODO LO QUE CONSTRUYERON SE DERRUMBARÁ Y DE LAS CENIZAS DE SU MURO LEVANTAREMOS UNO MEJOR.#Inauguration #DonaldTrump pic.twitter.com/LKQWdfXHFq — MoAv (@MoAvOficial) 20 de enero de 2017

Y así el mundo con la llegada de #donaldtrump al poder pic.twitter.com/NLJTWXfktC — bren garibay avalos (@brengaribaya) 20 de enero de 2017

#ViernesDeCartón #DonaldTrump toma protesta como presidente 45 de EU... y muchos lo estamos viendo así en este momento. pic.twitter.com/AFPqGekb0T — Diario de Colima (@Diario_deColima) 20 de enero de 2017

Lee también

Era un evento que tendría los ojos del mundo sobre él y, por eso mismo, los memes no podían faltar. Tras la juramentación de Donald Trump como 45° presidente de Estados Unidos, las redes sociales comenzaron a llenarse de los memes, sobre lo que podrían ser los cuatro años presidenciales de Trump.Comparaciones con Mordor, Darth Vader y otras figuras oscuras del cine y los cómics fueron usadas para darle color al nuevo mandatario de EUA. Estos son algunos de los memes difundidos en la red: