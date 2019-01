Este miércoles se define el futuro del NY Dream Act

Este miércoles una decisión legislativa en Albany podría cambiar el rumbo de la vida de más de 4,500 estudiantes indocumentados que se gradúan anualmente en Nueva York. El senador Luis Sepúlveda le confirmó a El Diario que se tienen los votos necesarios para que, tras años de lucha, finalmente el NY Dream Act sea una realidad.

Y es que Sepúlveda, patrocinador del proyecto de Ley, que, recientemente recibió el nombre de Jose Peralta New York state DREAM Act, en honor al fallecido demócrata dominicano que inicialmente introdujo el proyecto en 2013 junto al entonces asambleísta Francisco Moya, tomó las riendas del proyecto luego de que la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, una demócrata de Yonkers, se lo pidiera.

"Vamos a tener esta votación tan importante el miércoles a las 3 de la tarde, y pese a que tuvimos algunas diferencias en la negociación con el gobernador Cuomo, las vamos a resolver y creemos que vamos a tener la ley este año", dijo el líder demócrata, representante del distrito 32 del Senado estatal, elegido por primera vez en abril de 2018.

Para el senador puertorriqueño, miembro del Caucus Legislativo Negro, Puertorriqueño, Hispano y Asiático, "hay un 95% de probabilidades" de que el proyecto, que busca extender la asistencia de matrícula para estudiantes indocumentados llegue a manos del Gobernador, teniendo en cuenta que los demócratas ahora tienen 39 de los 63 escaños en el Senado estatal.

Esta ley sería una gran oportunidad y nos aseguraremos que los estudiantes reciban la información adecuada, pero queremos decirles que no tengan temor, porque a veces nuestros inmigrantes, especialmente los indocumentados no tienen mucha confianza con el sistema de inmigración o con la polícia?, apuntó el líder político, quien aseguró que la información de los estudiantes nunca será compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Dream Act o NY Dream Act?

El debate en torno al NY Dream Act no es nuevo, en parte por una confusión que se ha creado sobre su "real significado", y que ha sido usada por opositores durante años, tanto en Albany, como en medios de comunicación y protestas.

La diferencia entre el Dream Act a nivel nacional y la versión neoyorquina es enorme. Por un lado, a nivel nacional el proyecto, que hasta el momento tampoco ha corrido con suerte, crearía un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños.

Por otro lado, en Nueva York, la ley, que costaría unos $27 millones, permitiría que los inmigrantes indocumentados accedan a las mismas becas y ayudas financieras estatales disponibles para los ciudadanos de los Estados Unidos.

Para la asambleísta Carmen De La Rosa, representante del distrito 72, que incluye partes de Hamilton Heights, Harlem, Inwood y Washington Heights en Manhattan, patrocinadora del proyecto en la Asamblea estatal, "es injusto negarles la oportunidad de estudiar a estos jóvenes".

"Es una injusticia cuando nos fijamos en el derecho de educar a nuestras comunidades, de educar a nuestros niños, que cuando llegan al 12º grado y básicamente entran en la fase más vulnerable de su vida, les decimos que ya no tienen este derecho en el estado de Nueva York", dijo la líder dominicana.

Ayuda estatal, el gran cambio

Actualmente la gran mayoría de Colleges, universidades públicas y privadas admiten estudiantes indocumentados, sin embargo, estos no califican para recibir ayuda financiera federal, ni estatal, una dificultad que, según el Instituto de Políticas de Migración, eventualmente impactará la vida de aproximadamente 38,000 estudiantes indocumentados, tan solo en Brooklyn, Queens, Manhattan y El Bronx. No se tiene un número exacto debido a que las instituciones no preguntan el estatus migratorio de los estudiantes.

De ahí que, según Sepúlveda, el proyecto de ley también incluya la eliminación de los posibles obstáculos financieros para obtener ayudas financieras estatales y de esta manera amplíar las oportunidades para los estudiantes indocumentados que quieran asistir a instituciones de educación superior en Nueva York, proporcionando un beneficio consistente con los que reciben ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Además, la legislación eliminaría las barreras para que las familias inmigrantes ahorren para los gastos de educación superior de sus hijos, al permitir que puedan abrir una cuenta de matrícula familiar 529 del Estado de Nueva York bajo el New York State College Tuition Savings Program o ser un beneficiario designado en una cuenta si tienen un número de identificación de contribuyente (ITIN).

Por otro lado, los opositores aseguran que permitir que los estudiantes indocumentados reciban ayudas estatales "les quita oportunidades a los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales. Además, indican que, incluso si los estudiantes indocumentados asisten a la universidad, no podrán ser empleados si aún están indocumentados después de la graduación.

Comunidad expectante

En Huntington, Long Island, a menos de 30 minutos de Manhattan, un grupo de jóvenes soñadores se preparan para celebrar.

Pese a que año tras año la noticia se torna negativa tras el paso por el Senado estatal, este 2019 los miembros de Long Island Immigrant Students Advocates (LIISA) o la Coalición de Estudiantes Inmgrantes de Long Island, esperan que "finalmente se haga justicia con estos estudiantes".

LIISA, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2010 por Osman Canales, un líder comunitario, ha logrado crear un movimiento orgánico en una de las comunidades más diversas en los suburbios de la Gran Manzana.

"Es la pieza legislativa más importante introducida para los estudiantes indocumentados que residen en el estado de Nueva York", dijo Canales. "Si se aprueba, el proyecto de ley permitiría a los estudiantes indocumentados que cumplan con los requisitos acceder a préstamos y subvenciones estatales, lo cual sería un gran paso para estos jóvenes, que, en muchos casos, no conocen su estado hasta que comienzan el proceso universitario".

NY Dream Act:

Hay aproximadamente 2.5 millones de estudiantes indocumentados en los Estados Unidos.

4,500 estudiantes indocumentados se gradúan de la escuela secundaria cada año en Nuev York

Legislación crearía: una comisión de fondos DREAM y un fondo DREAM eliminaría obstáculos financieros para obtener ayuda financiera estatal permitiría a los estudiantes abrir una cuenta de matrícula familiar 529 del estado de Nueva York bajo el programa de ahorros New York State College Tuition Savings Program





Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.