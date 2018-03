Esto cuesta diariamente cuidar a Donald Trump, Melania y Barron en NY

Lee también

Las autoridades municipales de Nueva York rebajaron su estimado de los costos por proteger al presidente Donald Trump, su familia y su residencia en Manhattan.El comisionado de la policía, James P. O'Neill, le escribió a la delegación legislativa del estado para pedir un rembolso.O'Neill dice ahora que costó unos 24 millones de dólares la operación de protección durante los dos meses y medio desde las elecciones y la juramentación presidencial.El estimado original era de 35 millones.El departamento estima que cuando Trump no está en Nueva York cuesta entre 127,000 y 146,000 dólares diarios proteger a la primera dama y el hijo de ambos.Si Trump está en la ciudad, el estimado es de 308,000 dólares diarios.El New York Times hace notar que Trump no ha regresado aún a la ciudad desde que asumió la presidencia.