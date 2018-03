Esto fue lo que pidió un sacerdote para su asesino antes de morir

Lee también

Steven Murray es un estadounidense que disparó y asesinó al padre René Robert, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Murray agredió con arma de fuego al religioso hace varias semanas en un bosque de dicho estado, luego de que el Robert decidiera llevarlo en su auto, tras ver que el asesino hacía autostop en la carretera.El asesino fue capturado kilómetros más adelante de donde se dio el suceso y, tras declarar que había disparo contra Robert “por simple diversión”, está siendo procesado con solicitud de parte de la Fiscalía de Georgia de que le sea aplicada la pena capital, la cual está avalada en el estado de Georgia.Sin embargo, Robert falleció en el hospital del condado al que fue llevado y, según las autoridades religiosas de dicho estado, solicitó que su agresor “fuera perdonado y exonerado de toda condena”. Por tal razón, según informa Associated Press, los cardenales y superiores religiosos de Robert han solicitado a los tribunales que Murray se mantenga en prisión, pero que no le sea aplicada la pena capital.Ante esto, el acusado se ha limitado a decir que si el cura lo ha perdonado, “la justicia debería hacer lo mismo”. Sin embargo, los esfuerzos de la Fiscalía de Georgia siguen impulsando la pena capital contra el asesino. La sentencia final del caso se dará en los primeros días del próximo mes, según Associated Press.