Estos fueron los puntos que Trump y Peña Nieto tocaron en su llamada telefónica

Trump: We’re no longer going to be the country that doesn’t know what it’s doing https://t.co/pkRo7LrUKq https://t.co/hWF98ZsITZ — The Situation Room (@CNNSitRoom) 27 de enero de 2017

JUST IN: President Trump and Mexican President Enrique Peña Nieto spoke today by phone, White House official says https://t.co/izjqOcvUBY — CNN (@CNN) 27 de enero de 2017

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, sostuvieron este día una conversación vía telefónica, según confirmaron funcionarios de la Casa Blanca a la cadena informativa CNN. La conversación duró aproximadamente una hora y se realizó con el objetivo de tranquilizar la tensión política desatada desde ayer entre ambos países.La Presidencia de México dijo en un comunicado que dicha conversación, que tuvo una duración de una hora, los presidentes hablaron sobre “el déficit comercial de Estados Unidos con México, la importancia de la amistad entre nuestras naciones, y la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas”.Así mismo, que ambos mandatarios instruyeron a sus equipos para continuar el diálogo en pos de fortalecer la “importante relación estratégica y económica de manera constructiva”. Trump y Peña Nieto reconocieron sus profundas diferencias sobre el muro fronterizo y acordaron continuar con el diálogo "como parte de una discusión integral" sobre la relación de los dos Estados, según la presidencia de México.Por su parte, Donald Trump, durante una conferencia de prensa junto a la primer ministra británica, Theresa May, confirmó que la llamada con Peña Nieto fue "buena y en sanos términos", agregando también que ambos mandatarios acordaron "continuar con el diálogo para resolver los conflictos" y "buscar una relación justa con el vecino.Ambos presidentes desarrollaron esta conversación en medio de una tensión política desatada desde el pasado miércoles, cuando Donald Trump firmó la orden para la construcción de un muro en la frontera con México. Además, Trump dejó en claro que buscará la forma en que México pague por ese muro, asegurando que considerara proponer que el producto de importación mexicana en EUA sufra un incremento del 20% en su arancel.Ante esto, Enrique Peña Nieto, quien había confirmado una reunión para los próximos días en Washington, declaró que “México no pagará ningún muro”, por lo que daba por suspendida la reunión con su homólogo, Donald Trump. Por su parte, el estadounidenses declaró que “si México no va a aceptar pagar por el muro, la reunión sería estéril”.Finalmente, el canciller mexicano, Luis Videgaray, catalogó de “ilógica” la idea de costear el muro con un incremento al arancel. “Si el arancel sube y se incrementa, serían los mismos consumidores estadounidenses los que pagarían el muro”, declaró ayer, desde Washington, agregando que “no le pides a tu vecino que construya un muro en tu casa”.