Estrecho de Ormuz: qué se sabe de las nuevas explosiones en buques petroleros que aumentan la tensión entre Estados Unidos e Irán

ISNA via REUTERS Uno de los buques tras la explosión.

La tensión en la estratégica zona del golfo de Omán va en aumento después de que dos buques petroleros sufrieran explosiones este jueves.

Los operadores de los buques dijeron que 21 tripulantes a bordo del Kokuka Courageous y 23 en el Front Altair fueron evacuados por el incidente.

Irán rescató a los 44 tripulantes después de lo que medios estatales describieron como un "accidente" , aunque la causa no está confirmada.

La Marina de Estados Unidos dijo que recibió dos llamadas de socorro.

Washington acusó a Irán de estar detrás de lo ocurrido, mientras Teherán negó rotundamente esas acusaciones.

El incidente se produce tan solo un mes después de que otros cuatro petroleros fueran atacados en la misma región. En ese caso, el gobierno estadounidense también culpó a Irán y éste también negó cualquier conexión con lo ocurrido.

Los precios del petróleo subieron hasta un 4,5% desde un mínimo de casi cinco meses tras el incidente del jueves, aunque al final de la sesión en los principales mercados la subida se redujo a algo más de un 2%.

¿Qué sabemos sobre las explosiones?

Horas después de lo ocurrido, la información sobre el incidente y la causa del mismo seguía siendo confusa.

Según la Autoridad Marítima de Noruega, el Fr ont Altair , que posee una empresa noruega, fue "atacado", lo que provocó tres explosiones a bordo.

Wu I-fang, un portavoz de la refinadora estatal de petróleo taiwanesa CPC Corp, que contrató al Front Altair, dijo que el buque llevaba 75.000 toneladas de nafta y que había sospechas de que " había sido golpeado por un torpedo" , aunque ese extremo no fue confirmado.

Otros informes no verificados sugirieron un ataque con una mina.

Por su parte, el operador del Kokuka Courageous , BSM Ship Management, con bandera de Panamá, dijo que su tripulación abandonó el barco y fue rescatada por un barco que pasaba cerca.

El petrolero llevaba metanol y no estaba en peligro de hundirse, dijo un portavoz del operador.

La televisión estatal de Irán, Irib, difundió lo que dijo que era imágenes del miembros de la tripulación ya rescatados, hablando en un sofá en el puerto iraní de Jask.

¿Quién es el responsable?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, responsabilizó a Irán por los ataques .

Dijo que ese señalamiento "se basa en análisis de inteligencia, en las armas utilizadas, en el nivel de experiencia requerida para ejecutar la operación, en ataques recientes de Irán contra barcos, y en el hecho de que ningún grupo aliado (de Irán) que actúe en el área tiene los recursos y la suficiente capacidad de actuar con un grado tan alto de sofisticación".

Medios estadounidenses publicaron un video en la noche del jueves del Comando Central de Estados Unidos, en el que Washington asegura que se ve a fuerzas iraníes retirando una mina en uno de los petroleros.

Getty Images El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, atribuyó lo ocurrido a un ataque ejecutado por Irán.

El capitán Bill Urban, portavoz de esta fuerza, explicó que las imágenes muestran a cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en una patrullera llegando al Kokuka Courageous horas después de la primera explosión y llevándose una mina lapa que no había explotado, a plena luz del día, informa el diario The New York Times.

Estados Unidos envió un segundo destructor naval a la zona, pero aseguró que no tenía interés en involucrarse en un nuevo conflicto en Medio Oriente.

"Estos ataques son una amenaza a la paz y seguridad internacionales, una agresión flagrante a la libertad de navegación y una inaceptable escalada de la tensión por parte de Irán", consideró Pompeo en Twitter.

Irán, por su parte, negó categóricamente que tuviera algo que ver con lo ocurrido.

En un comunicado publicado el viernes, la misión iraní ante la ONU consideró las acusaciones de Washington "infundadas".

"Irán rechaza categóricamente las declaraciones sin fundamento de Estados Unidos respecto al los incidentes de petroleros el 13 de junio".

" Lo condenamos de la forma más enérgica posible ", enfatizó.

¿Quién fue al rescate?

Los medios estatales iraníes dijeron que Irán había rescatado a los miembros de la tripulación y que habían sido llevados al puerto de Jask.

La agencia de noticias IRIB publicó una imagen de lo que dijo era el Front Altair en llamas .

Los informes iniciales de las explosiones llegaron a través del grupo de seguridad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Marina Real y que emitió una advertencia, instando a la "extrema precaución" en el área.

La Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin, dijo que había enviado al USS Bainbridge para ayudar.

"Las fuerzas navales estadounidenses en la región recibieron dos llamadas de socorro separadas a las 06:12 hora local (03:12 GMT) y una segunda a las 07:00", dijo el portavoz, Josh Frey, en un comunicado.

¿Por qué es un tema tan sensible?

En el golfo de Omán se encuentra en un extremo del estratégico e strecho de Ormuz , y este incidente aumentará aún más la tensión en una ruta marítima vital a través de la cual pasan cientos de millones de dólares de petróleo.

Estados Unidos envió un grupo de portaaviones y bombarderos B-52 a la región a principios de mayo en respuesta a lo que describió como un plan de las fuerzas respaldadas por Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses en la zona.

AFP Uno de los buques dañados en el ataque del pasado 12 de mayo.

El presidente Donald Trump sigue una línea dura contra Irán, país al que acusó de ser una fuerza desestabilizadora en Medio Oriente.

Irán, por su parte, culpa a Estados Unidos de un comportamiento agresivo.

Las tensiones aumentaron notablemente después de los ataques el 12 de mayo contra cuatro petroleros frente a los Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos culparon a un "actor estatal", sin nombrar a nadie, pero Estados Unidos dijo que ese actor era Irán , un extremo que Teherán negó.

Si bien no está claro por qué Irán llevaría a cabo un ataque contra petroleros multinacionales, algunos expertos consideran que podría hacerlo para enviar una señal a las fuerzas en su contra de que es capaz de interrumpir el paso de los buques en la zona sin desencadenar una guerra.

