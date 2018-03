Estudian posible vínculo entre zika y problemas cardíacos en adultos

Lee también

Por primera vez, médicos han vinculado la infección con el virus de zika con la posibilidad de problemas cardiacos en adultos.La evidencia hasta ahora solamente se encuentra en ocho personas en Venezuela y no es suficiente para probar un vínculo. Es también demasiado temprano para saber cuán a menudo está sucediendo. El mayor problema conocido causado por el zika es para mujeres embarazadas y sus fetos."Pienso que a medida en que aumente la conciencia, los casos comenzarán a aflorar más", dijo la doctora Karina González Carta, un especialista asociada de la Clínica Mayo que investigó los casos cardiacos en Venezuela.González Carta los discutió en una sesión con la prensa del American College of Cardiology, antes de una presentación el sábado en la reunión del grupo en Washington.Muchas personas infectadas con zika no tienen síntomas o tienen síntomas leves, como fiebre, dolores y erupciones cutáneas. Pero el virus ha causado una epidemia de defectos congénitos en el Caribe y Sudamérica.Un informe en junio en la publicación International Journal of Cardiology describe problemas cardiacos causados por otros virus transmitidos por mosquitos, tales como el virus del Nilo Occidental y los de la fiebre amarilla, el dengue y la chikungunya.Los médicos han estado buscando lo mismo en el zika y "nos sorprendió la severidad de los descubrimientos" en los casos venezolanos, dijo González Carta.Ella estudió a nueve pacientes, con edades entre 30 y 64 años, tratados en el Instituto de Medicina Tropical en Caracas, que tuvieron síntomas como palpitaciones, falta de aliento y fatiga unos 10 días tras comenzar los síntomas típicos del zika.Solamente uno tenía problemas cardiacos previos — hipertensión, controlada con medicamentos — y análisis de laboratorio confirmaron la infección con zika en todos los casos. Los pacientes se sometieron a exhaustivos exámenes del corazón y fueron estudiados durante seis meses, a partir de julio.Ocho de los nueve desarrollaron un peligroso problema de arritmia y seis de los nueve tuvieron insuficiencia cardiaca.Los médicos no saben si los problemas serán permanentes. Hasta el momento, no han desaparecido, aunque los medicamentos han mejorado cómo se sienten."Esa la primera vez que hemos ponderado que enfermedades cardiovasculares puedan estar vinculadas con el zika" y la gente que viaja o vive en áreas con el virus debe estar alerta a los síntomas, dijo la doctora Martha Gulati, jefa de cardiología en la Universidad de Arizona en Phoenix, que está familiarizada con los resultados.Se han reportado infecciones con zika en más de 5,000 personas en Estados Unidos, en su mayoría viajeros. Tras un brote grande en Brasil en el 2015, la enfermedad se ha extendido por Latinoamérica, el Caribe y otras partes. El año pasado el virus se diseminó localmente en el sur de Florida y en Texas.