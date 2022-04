Estudiante azerí secuestrado por fuerzas rusas en Ucrania describe torturas y golpizas

Huseyn Abdullayev, quien estudiaba en la Universidad Estatal de Mariúpol cuando Rusia invadió Ucrania, dijo al servicio de la Voz de América en azerí que estuvo retenido desde el 17 de marzo al 12 de abril después de que los militares rusos lo internaron en una ubicación militar en Berdyansk, al oeste de la ciudad.

“Me ataron las manos y me cubrieron la cabeza con mi abrigo, de modo que no pudiera ver a mi alrededor. Entonces me lanzaron en un camión y le llevaron a prisión. Hablaban ruso”, dijo Abdullayev.

En cautiverio fue torturado y acusado de ser un soldado ucraniano, relató.

“Usaron descargas eléctricas y me golpearon. Eran rusos, pero también había azeríes y chechenos entre ellos. Primero fueron las descargas eléctricas, después me golpearon con una pieza de madera y pisotearon mis pies. Me golpearon casi a diario y afirmaban constantemente que yo no era un estudiante, sino un soldado ucraniano”.

Al final fue liberado después que los comandantes chechenos lo perdonaron por el mes musulmán del Ramadán.

“Éramos ocho personas y yo era el único ciudadano de Azerbaiyán. Nuestros captores eran soldados rusos de origen checheno, que nos torturaban”, dijo Abdullayev.

El estudiante se observa sentado en un vehículo en un video publicado en las redes sociales el 13 de abril por un voluntario azerí en Mariúpol. “El estudiante Huseyn Abdullayev, quien estuvo cautivo en Mariúpol por los ‘kadyrovs’, está ahora en libertad”, dice el voluntario, Aykhan Hajibeyli.

El voluntario se refería a las fuerzas bajo el control de Ramzan Kadyrov, un líder checheno partidario del presidente ruso Vladimir Putin.

Hajibeyli añadió que hay más azeríes en Mariúpol y otras partes de Ucrania, pero no se sabe de ellos.

Las autoridades de Azerbaiyán no han hecho comentarios sobre la situación.

El padre del estudiante, Amin Abdullayev, quien vive en la región azerí de Neftchala, dijo a la VOA que su hijo está en mal estado de salud.

“Fue retenido en un lugar muy frío y torturado. Esto es horrible. Uno de los verdugos era un azerí. Lo alimentaron solo con pan y agua. Ha perdido mucho peso”, dijo el padre.

Amin Abdullayev también agradeció al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y a otros funcionarios azeríes por ayudar a la liberación de su hijo.

“Le envié un telegrama al presidente a las 10:00 de la mañana. Alrededor de la 1:30 de la tarde los secuestradores llamaron para decirme que al día siguiente liberarían a mi hijo”, añadió.

La VOA no ha podido verificar esa información de forma independiente.

Según el padre, hubo un acuerdo de entregar a su hijo a los miembros de la diáspora azerí en Ucrania.

La familia del estudiante dijo al servicio azerí de la VOA que este se encuentra ahora en Leópolis y que planeaba viajar a Polonia este martes para de allí regresar a Azerbaiyán.