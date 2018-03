Estudio estima por primera vez influencia del Sol en el calentamiento global

Lee también

Las fluctuaciones de la actividad solar tienen un efecto perceptible sobre el clima terrestre, descubrieron un grupo de investigadores suizos, que lograron estimar por primera vez la influencia del astro rey en el calentamiento global del planeta Tierra, informó hoy el Fondo Nacional Suizo.Pese a que es sabido que las oscilaciones de la actividad solar modifican la intensidad de la radiación que llega a la Tierra, determinar si esas variaciones ejercían o no una influencia mensurable sobre el clima terrestre ha constituido una cuestión central de la investigación climática.Los científicos involucrados en el estudio han partido de la hipótesis de que los rayos que el Sol arroja sobre el planeta provocan variaciones "más importantes" que las recogidas en modelos anteriores, con el argumento de que esta es la única explicación a los cambios climáticos naturales que ha experimentado el planeta azul en los últimos milenios.Expertos del Observatorio psicometereológico de Davos, del Instituto Federal suizo de Ciencia Acuática y Tecnología (Eawag), del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y de la Universidad de Berna se han basado en análisis informáticos numéricos para establecer una estimación "sólida" de la influencia de la estrella sobre la temperatura de la Tierra durante los próximos cien años.Financiadas por el Fondo Nacional Suizo, los científicos descubrieron que, después de una fase de alta intensidad solar después de 1950, la actividad del Sol disminuirá próximamente.El estudio prevé que una radicación más débil de la estrella puede contribuir a una bajada total de la temperatura terrestre de medio grado.Este efecto, no obstante, no compensará el calentamiento del planeta inducido por las actividades humanas, que ha provocado un aumento de casi más de un grado centígrado de la temperatura global en comparación con las cifras registradas en la era preindustrialSin embargo, el director del Observatorio psicometereológico de Davos y responsable del proyecto, Werner Schmutz, señaló que el descubrimiento de este descenso de la actividad solar es "importante" y puede ayudar a tratar las consecuencias del cambio climático."Podremos ganar un tiempo precioso si la actividad del Sol disminuye y si se frena ligeramente el auge de las temperaturas terrestres", dijo Schmutz, que precisó que este "respiro será pasajero" debido a que "después de un mínimo de actividad solar, siempre viene un máximo".Asimismo, los científicos recordaron que "siempre es complicado" prever como afectará el próximo ciclo del astro rey a la Tierra, por la imposibilidad de acceder a los todos los datos de la actividad solar o de la temperatura del planeta.