Ex miss Costa Rica presenta segunda denuncia penal contra Óscar Arias; en este caso por abuso sexual

La ex miss Costa Rica, Yazmin Morales, acudió este jueves a la Fiscalía Adjunta de Género para interponer una denuncia penal contra el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, por el delito de abuso sexual.

La mujer, de 48 años, confirmó la mañana de este viernes a La Nación haber presentado el escrito.

De acuerdo con la denuncia presentada bajo el expediente 19-98-0994-PE, los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando el expresidente la habría invitado a su casa, a través de un mensaje de Facebook, con el argumento de regalarle un libro.

“Él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada, yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba cabello suelto, me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad, yo me quité, yo me quedé congelada, no sabía que decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue ‘Don Óscar, ya tengo que irme’, me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más, él lo que hizo fue apartarse, yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo”, dice la denuncia.

En declaraciones brindadas al sitio web de noticias www.ameliarueda.com, la ex miss Costa Rica alegó que no haber prasentado la denuncia porque, según dice, buscó a varios abogados para que la representaran en el caso, y que estos se habrían negado.

“En el momento en el que me pasó conversé con tres abogados y los tres se negaron a ayudarme a denunciarlo y hasta me recomendaron no hacerlo, quizá le tenían temor porque me dijeron que lo conocían. Por eso yo preferí dejarlo ahí, porque los tres me dijeron que no era conveniente”, dijo la mujer.

Esta mañana, la Fiscalía Adjunta de Género confirmó a La Nación que recibió la denuncia este jueves, por lo que el caso se acumuló junto con otra denuncia interpuesta, el lunes anterior, por una doctora y activista antinuclear contra Arias.

La modelo fue elegida miss Costa Rica en el concurso de 1994, posteriormente fue designada señora Mundo en 2004.

De acuerdo con esa instancia, al tratarse de delitos de la misma naturaleza, ambas denuncias se tramitan ahora bajo un solo expediente, el 19-000098-994-PE. La Fiscalía informó de que hasta el momento no se presentaron otras denuncias contra el exmandatario.

La Nación consultó esta mañana al abogado de Óscar Arias, Érick Ramos, sobre la nueva denuncia judicial.

“Lo recibimos de forma respetuosa. Se están canalizando esas manifestaciones en el Ministerio Público y somos respetuosos y nos someteremos al proceso que las autoridades dispongan”, contestó Ramos.

Ola de denuncias

Desde el pasado martes, seis mujeres han señalado haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos supuestamente por el exmandatario.

El detonante fue una denuncia judicial por violación que presentó, este lunes, la doctora y activista antibélica Alexandra Arce von Herold, ante la Fiscalía Adjunta de Género contra Arias, la cual fue dada a conocer al día siguiente por el Semanario Universidad.

Arce sostuvo que el exgobernante le tocó los senos y le introdujo los dedos en su vagina sin su consentimiento durante una reunión realizada el 1.° de diciembre del 2014 en la casa de este, a donde ella acudió a brindarle información sobre una campaña de desarme nuclear.

Luego de ella, otras cinco mujeres han narrado, en su mayoría por redes sociales, experiencias, que habrían tenido con el exgobernante. Se trata de las periodistas Eleonora Nono Antillón, Emma Daly y Mónica Morales, así como la editora Marta Araya Marroni y, por último la exreina de belleza que lo denunció ayer judicialmente por abuso sexual.

El premio Nobel de la Paz, de 78 años y quien gobernó dos veces al país (1986-1990 y 2006-2010), anunció el pasado jueves su decisión de separarse temporalmente del Partido Liberación Nacional (PLN) para hacerle frente a la denuncia penal que le interpuso Arce.