Exdictador Noriega en “estado crítico” tras cirugía de tumor

Lee también

El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega sufrió ayer una hemorragia y sus hijas afirmaron que su estado se volvió crítico tras someterse a una cirugía para extirparle un tumor benigno del cerebro.El exgeneral, de 83 años, regresó al quirófano para una segunda intervención después de que se le detectó un sangrado posterior al primer procedimiento, dijeron Thays y Sandra Noriega en una declaración a la prensa en el hospital público Santo Tomás de la capital.“Su estado es grave y estamos a la espera de que concluya la segunda cirugía”, dijo telefónicamente por la tarde Thays a The Associated Press.Insistentes llamadas de la AP al departamento de prensa y relaciones públicas del lugar no fueron atendidas.Noriega fue excarcelado temporalmente el 29 de enero con el fin de que se preparara en casa de una de sus hijas para la intervención quirúrgica, que se había programado inicialmente para el 15 de febrero.Los médicos particulares de Noriega revelaron el tumor cerebral meses después de que fue repatriado por Francia en diciembre de 2011 y llevado inmediatamente a una cárcel para que cumpliera una condena por el crimen de un opositor.Los médicos aseguran que esa masa en el cerebro creció inesperadamente en los últimos días y que ponía en peligro la vida del exgeneral, que sufrió otras afecciones.