Exigirán visa humanitaria a migrantes venezolanos

Ecuador comenzó a partir de la medianoche a exigir un visado excepcional humanitario a los emigrantes venezolanos que entren a su territorio, lo que ha originado en las últimas horas un flujo intenso en su frontera con Colombia. La demanda, que recoge el decreto presidencial 826, estipula que los nacionales de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de arribar a la frontera, que a día de hoy pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima.

Asimismo, este requisito contempla el pago de $50 de gestiones y una entrevista presencial en los consulados mencionados.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro-norte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó ayer el precio del nuevo visado.

"La visa vale en Ecuador $50, pero déjame decirte, no te quitan $50, te van a quitar $150, $200, $300 que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", lamentó a Efe al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses, pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Rony Muñoz, otro emigrante en la veintena, reconoce igualmente que la adopción de la disposición le ha obligado a decidirse por dejar Colombia, donde llevaba año y medio.