Exministro de Cultura de Guatemala, Elder Súchite, acusado de nepotismo y tráfico de influencias se entrega a la justicia

Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura y Deportes de Guatemala, se presentó este lunes 5 de abril al Juzgado Noveno Penal luego de permanecer 11 meses prófugo de la justicia guatemalteca por un caso de corrupción en el que está implicado, según medios del vecino país.



El pasado 22 de mayo de 2020, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) capturó a 12 personas debido a tres casos en los que exfuncionarios habrían cometido actos de corrupción durante la gestión del exministro Suchité Vargas. Ese mismo día el exministro tenía orden de captura, pero no fue encontrado.



Uno de los casos involucra directamente a Suchité Vargas, quien es señalado por supuesto nepotismo en la contratación fraudulenta de su sobrino Ever Eduardo de Jesús Suchité Túnchez, en enero de 2019 por un monto de Q47 mil 741.94, y fue renovado en enero de 2020 por Q95 mil 741.94.



Este contrato lo realizó pese a que era un pariente dentro de los grados reconocidos por la Ley guatemalteca. Súchite Túnchez es hijo de su hermano Ever Oswaldo Súchite Cabrera.

“Según el MP, esta contratación contraviene el contenido del Artículo 18, literal a) de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, puesto que el ministro Súchite se aprovechó del cargo que ocupaba como Ministro de Estado, para conseguir o procurar un beneficio personal en favor de su familiar, además de violentar el contenido del Artículo 80 literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual contempla una prohibición expresa aplicable a su sobrino Ever Eduardo de Jesús Súchite Túnchez, habiéndose interesado el Ex Ministro de Estado de forma directa, en una operación en la cual intervino por razón de su cargo”, publicó el periódico Prensa Libre.



Además, el exministro es señalado de tráfico de influencias al haber influido en el exviceministro del Deporte y Recreación, Mario Monterrosa, para incrementar los salarios del personal, entre ellos su sobrino.



Según información del medio, la Fiscalía cuenta con fotografías y grabaciones de las negociaciones.