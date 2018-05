Expertos predicen una posible crisis económica si Petro gana las elecciones presidenciales en Colombia

La tensión parece tomarse cada debate presidencial emitido por los medios, cada vez que un candidato concede una entrevista en medios, aprovecha para lanzar puyas a su oponente, es un tire y afloje, un rifirrafe en el que intervienen Iván Duque (de extrema derecha) quien repunta las encuestas y su sucesor Gustavo Petro (de la extrema izquierda).

El profesor Gamarra asegura que Colombia esta polarizada entre el miedo y el castigo, atrás han quedado las propuestas sobre educación, emprendimiento, infraestructura y demás, según el analista político ya no hay ideologías políticas claras que sirvan de guía a los electores para que puedan tomar una decisión en las próximas contiendas.

La situación particular es que Gustavo Petro, toma fuerza cada vez más en la clase obrera pese a la imagen negativa que le dejó su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el escenario que saliera electo, el país entraría en un retroceso en cuanto a las negociaciones que se han adelantado con las Farc, y sin duda alguna la guerra de 50 años a manos de este grupo subversivo, que trato de mermarse con el Presidente Santos, volvería más exigente y fortalecida.

De modo que el miedo, el castigo y la desesperanza volverían a tomarse el país suramericano y el gran perdedor sin duda serían los colombianos quienes siguen a espera que la paz sea un hecho y no una banderita con palomas pintadas de blanco.

Una economía en peligro ante la posible llegada de Petro

Por su parte, el periodista Robert Valencia editor adjunto de Newsweek, en su entrevista con el candidato a la presidencia Gustavo Petro, confirmó que las propuestas políticas de Gustavo Petro tienen temblando a los empresarios.

Dentro de las propuestas del candidato, se encuentran acabar con la empresa privada. “En el empresariado hay diversidad, que se lleva sus capitales a los paraísos fiscales y no paga impuestos. En Colombia Humana no permitiré eso razón por la cual ellos no serían muy amigos míos”, afirmo el candidato

Analistas económicos dicen que los mercados colombianos sienten temor, porque según dicen, los gobiernos de izquierda suelen modificar abruptamente las reglas del juego y más aun cuando candidatos como Petro no van con las maquinarias industriales tradicionales.

Petro ha afirmado que Colombia debe entrar en un proceso de transición en la economía que utilice energías limpias, lo cual dejaría de lado el petróleo, el carbón, la minería y le daría paso a las energías limpias y renovables; escenario incierto que tiene temblando a los empresarios quienes ante la adversidad se separarían de las reglas de juego interpuestas por Petro, lo que desencadenaría consecuencias para el desempleo en Colombia.

En este momento y según cifras del Dane la tasa de desempleo en Colombia marcó un 9,4 %, dejando así el nivel más alto para este trimestre del 2018, comparada con las cifras del 2001.