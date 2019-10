FBI identifica a asesino serial más prolífico de EUA

(AP) — Un recluso que asegura haber matado a más de 90 mujeres en todo Estados Unidos es considerado ahora el asesino serial con mayor número de víctimas en la historia del país, informó el FBI. Samuel Little, quien ha estado en prisión desde 2012, dijo a los investigadores el año pasado que había matado a unas 90 personas en todo el país entre 1970 y 2005.

El FBI señaló el domingo en un comunicado que los analistas federales tienen motivos para pensar que todas sus confesiones son creíbles, y hasta el momento las autoridades han podido corroborar 50 de sus confesiones. Los investigadores también dieron a conocer nueva información y detalles sobre cinco casos en Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada y Luisiana. Little, de 79 años, cumple una sentencia de varias cadenas perpetuas en California.

Asegura que estranguló a sus 93 víctimas, casi todas del sexo femenino. Algunas de las víctimas eran marginadas sociales. Originalmente, muchos de los casos fueron determinados como sobredosis, o atribuidos a accidentes o causas no determinadas. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados. El FBI difundió 90 dibujos de algunas de sus víctimas, retratos a color que el mismo Little dibujó en prisión. Son imágenes aterradoras, en su mayoría de mujeres negras. La agencia también difundió videos de algunas entrevistas en prisión con Little.

Describió cómo estranguló a una mujer en 1993, y cómo la arrojó por una pendiente de un camino desolado. “Escuché otro sonido en el camino y eso significaba que iba rodando cuesta abajo”, declaró. En otro de los videos, Little describió a una víctima de Nueva Orleans. “Era bonita. De piel morena clara”, dijo con una pequeña sonrisa. “Era alta para ser mujer. De formas hermosa. Y, uh, amigable”. Fue en 1982 y se conocieron en un centro nocturno.

Salieron del lugar y ella subió al auto de Little, un Lincoln, y estacionaron junto a una marisma. “Fue a la única que maté ahogándola”, señaló. Investigadores de todo el país siguen intentando ligar las confesiones con restos no identificados y casos sin resolver de las últimas décadas. En agosto pasado, Little se declaró culpable de matar a cuatro mujeres en Ohio.

Fue condenado en California en 2012 por tres homicidios y el año pasado se declaró culpable de otro asesinato en Texas. Las autoridades en el condado de Knox, Tennessee, dijeron el domingo que es posible que una mujer de nombre Martha Cunningham haya sido una de las víctimas de Little.