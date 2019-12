FBI investiga como atentado terrorista tiroteo en base militar en Florida

El FBI está investigando bajo la presunción de que el tiroteo fatal en una base naval de Florida realizado por un estudiante de aviación de Arabia Saudita fue un acto de terrorismo.

Así lo informó la agencia este domingo, fecha en que todos los estudiantes internacionales en la base de Pensacola han sido contabilizados, pero no ha habido arrestos, reportó The Associated Press.

La agente especial Rachel Rojas dijo en conferencia de prensa que un oficial al mando saudí ordenó a todos los estudiantes del país permanecer en un lugar de la base.

La indagatoria sigue una línea de que el acusado del atentado visitó la ciudad de Nueva York, incluido el Rockefeller Center, días antes del tiroteo y están trabajando para determinar el propósito del viaje.

No se dieron detalles de las intenciones del sujeto en Nueva York.

Las indagatorias continúan con la revisión de mensajes que el sujeto, el teniente segundo Mohammed Alshamrani, de 21 años, de la Real Fuerza Aérea Saudí, habría enviado en redes sociales, criticando el apoyo de Estados Unidos a Israel.

Se investiga si el hombre actuó solo en el atentado, ocurrido luego de una cena que el acusado organizó y donde mostro videos de tiroteos masivos.

Estados Unidos ha buscado la ayuda de funcionarios sauditas mientras intentan reunir información sobre el pistolero y sus motivos para abrir fuego dentro de un salón de clases en la base, matando a tres personas e hiriendo a dos agentes del alguacil, uno en el brazo y otro en la rodilla, antes de que uno de ellos lo matara.



