FOTOS: 20 años después, el atentado que cambió la historia contemporánea todavía duele

Estados Unidos conmemoró este sábado el veinte aniversario del atentado contra las Torres Gemelas -además del perpetrado contra el Pentágono y un tercero frustrado en Pensilvania-, que cambiaron la historia contemporánea, llevaron al país a una era de intervencionismo exterior y obligaron a extremar las medidas de seguridad en el mundo entero.

Los actos principales, revestidos de sobriedad, tuvieron lugar en la Zona Cero, donde se ubicaban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones en la mañana del 11 de septiembre de 2001 y donde hoy se alza el Museo del 11 de Septiembre.

Allí se presentaron a primera hora de la mañana el presidente Joe Biden -que no hizo declaraciones- junto a sus predecesores Barack Obama y Bill Clinton y sus esposas, mientras que el exmandatario Donald Trump se ausentó y emitió hoy un comunicado donde dedicó más frases a criticar a Biden que a recordar a las víctimas.

Mike Low, padre de una de las azafatas en el primer avión que impactó las Torres Gemelas, fue el que abrió los actos con un breve discurso que pronunció tras el primer momento de silencio, que tuvo lugar a las 8.46, hora en que se produjo la primera colisión en una de las torres.

"Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario, empezando por las acciones de los auxiliares de vuelo (...) los pasajeros de los vuelos, las personas en las torres, los bomberos y la policía, y después los voluntarios que trabajaron en los escombros para recuperar los restos de nuestros seres queridos".

Julia Meléndez, sosteniendo una foto de su esposo, Antonio, quien murió trabajando en el restaurante Windows on the World el 11 de septiembre de 2001, sostiene a su nieta, Scarlet, a la izquierda, y se para con Darlene mientras asisten a una ceremonia en el National September 11 Memorial en Nueva York en el vigésimo aniversario de los ataques, sábado 11 de septiembre de 2021.

Tras el segundo momento de silencio, el cantautor Bruce Springsteen interpretó frente a los familiares "Ill See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños).

Los dolientes se abrazan junto a la piscina norte durante las ceremonias para conmemorar el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sábado 11 de septiembre de 2021, en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre de Nueva York. (Foto AP / John Minchillo)

PROTAGONISMO DE LAS FAMILIAS

Como en años anteriores, el acto estuvo dedicado a recordar a las casi 3.000 personas que fallecieron en el atentado contra las dos torres, cuyos nombres fueron citados uno por uno -durante tres horas- por parte de varios familiares que aprovecharon para lanzar varios mensajes de recuerdo y cariño, coronados casi todos por un "Dios salve a Estados Unidos".

La gente hace una pausa a las 9:59 a.m., el momento en que hace 20 años cayó la torre sur del World Trade Center, durante una ceremonia en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Nueva York en el 20 aniversario de los ataques, el sábado 20 de septiembre. 11, 2021. (Craig Ruttle / Newsday vía AP, Pool)

Los familiares, muchos de ellos portando una rosa roja o ramos de flores, habían llegado a la zona del homenaje por un acceso especial, mientras que periodistas llegados de todo el mundo cubrían el acto desde una zona separada.

Julie Sweeney Roth, cuyo esposo, Brian Sweeney Roth murió cuando el vuelo 175 de United Airlines golpeó el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, toca su nombre inscrito el sábado 11 de septiembre de 2021 en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Nueva York el el vigésimo aniversario de los ataques, sábado 11 de septiembre de 2021 (Craig Ruttle / Newsday vía AP, Pool)

A las 09.59 hora local, marcando el instante en el que la primera de las torres se derrumbó, repicaron las campanas tanto en el Museo Nacional del 11S, vecino a la Zona Cero, como en distintas iglesias y puntos de la ciudad.

La gente mira los nombres de los pilotos y asistentes de aerolíneas que murieron, en el South Pool del 9/11 Memorial durante una ceremonia que marca el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Nueva York, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2021. El 20º aniversario del peor atentado terrorista en suelo estadounidense se celebrará en todo Estados Unidos y en todo el mundo el 11 de septiembre de 2021. (Atentado, Terrorista, Estados Unidos, Nueva York) EFE / EPA / JUSTIN CARRIL

En los alrededores de la Zona Cero se agolparon muchas personas que no pudieron acceder, con camisetas conmemorativas del 11S o banderas estadounidenses, y que en los primeros momentos también se unieron desde las calles a los momentos de silencio, con la mano en el corazón.

Sin embargo, la solemnidad pronto se rompió, cuando los ciudadanos que portaban pancartas pidiendo al Gobierno desclasificar información sobre lo sucedido el 11S o adeptos a alguna teoría conspiracionista fueron encarados a gritos por "patriotas" que les recriminaron por buscar protagonismo en el día de las víctimas.

Banderas y flores adornan los nombres de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Nueva York en el vigésimo aniversario de los ataques, el sábado 11 de septiembre de 2021 (Craig Ruttle / Newsday via AP, Grupo)

BUSH ADVIERTE CONTRA EXTREMISTAS DEL EXTERIOR COMO NACIONALES

El expresidente George W.Bush, al frente del Estado en el momento de los atentados, intervino también en Pensilvania en el acto en recuerdo de las víctimas del vuelo United 93, aquel "excepcional grupo" que logró impedir un cuarto ataque ese día al enfrentarse a los terroristas y hacer que el avión se estrellara en un descampado.

El expresidente se refirió a los extremistas de dentro y fuera del país que comparten no solo su "desdén por el pluralismo" y su "indiferencia por la vida humana", sino también, recalcó, su "determinación por profanar los símbolos del país".

Un hombre que sostiene a un niño mira hacia la piscina reflectante norte del 9/11 Memorial en el 20 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2021. (Atentado, Terrorista, Estados Unidos, Nueva York ) EFE

Aludía así, de forma implícita, a un episodio reciente de la historia del país, el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, un incidente que Bush ha condenado en numerosas ocasiones.

Aseguró que los extremistas violentos nacionales y los del exterior "son hijos del mismo espíritu infame".

La gente visita el 9/11 Memorial en el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2021. Foto: EFE

Trump, único expresidente vivo ausente de los actos de hoy -con la excepción de Jimmy Carter, que a sus 96 años ya no viaja a actos oficiales-, y que prometió que visitará más tarde la Zona Cero, emitió esta mañana un duro comunicado en el que cargó contra Biden por su estrategia en Afganistán.

Una mujer toca el bombero de socorro en la ceremonia Tunnel to Towers para conmemorar a todos los que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la estación de bomberos Ladder 10 en el bajo Manhattan, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 11 de septiembre de 2021. El vigésimo aniversario de El peor ataque terrorista en suelo estadounidense se observará en todo Estados Unidos y en todo el mundo el 11 de septiembre de 2021. Foto: EFE

"El líder de nuestro país apareció como un estúpido, y eso nunca debe pasar. (Lo sucedido) fue consecuencia del mal planeamiento, increíble debilidad y líderes que nunca entendieron lo que estaba pasando. Este es el veinte aniversario de una guerra y debió ser un año de victoria, honor y fuerza, pero en lugar de eso Biden y su inepta Administración se rindieron", añadió.