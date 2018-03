Falleció Jimmy Breslin, célebre periodista neoyorquino

Lee también

Jimmy Breslin, periodista neoyorquino que ganó el Pulitzer y se convirtió en el estereotipo del reportero callejero, rústico y astuto de la ciudad, falleció el domingo, informaron allegados. Tenía 88 años.Breslin falleció en su vivienda en Manhattan debido a repercusiones de neumonía, informó su hijastra Emily Eldridge.Durante décadas Breslin fue una figura prominente en el periodismo neoyorquino, especialmente con el New York Daily News.Con su apariencia desarreglada, lanzó una quijotesca campaña política en la década de 1960. Reportó los asesinatos del llamado "Son of Sam" en la década de 1970. Destapó una enorme trama de corrupción oficial en la década de 1980. Una década después, mientras cubría unos disturbios, los alzados lo sacaron de su coche y le robaron toda la ropa, dejándolo en ropa interior.Con su cabello desarreglado y su espeso acento del vecindario de Queens, Breslin parecía salido de una de sus propias columnas. No le importada admitirlo.Tenía un gran desdén por la autoridad. Una vez publicó un anuncio en un periódico anunciando que estaba "despidiendo" al canal de televisión ABC, luego de que la televisora sacó un programa suyo en un horario de poca audiencia.Ese mismo año, en 1986, ganó el Premio Pulitzer al mejor comentarista y el premio George Polk por periodismo metropolitano. Más de 20 años antes, junto a Gay Talese y Tom Wolfe, Breslin ayudó a fundar lo que se llegó a llamar "El Nuevo Periodismo", un estilo periodístico más literario.También ganó reconocimiento como autor, moviéndose fácilmente entre géneros. "The Gang that Couldn't Shoot Straight" ("La banda que no podía disparar derecho") fue su crónica cómica de una pandilla de Brooklyn. "Damon Runyon: A Life" fue un relato de su predecesor espiritual. "I Want to Thank My Brain for Remembering Me" ("Quiero agradecerle a mi cerebro por recordarme") fueron sus memorias.Tuvo dos hijas y cuatro hijos con su primera esposa, Rosemary, quien falleció de cáncer en 1981. Luego se casó con Ronnie Eldridge, quien había sido concejal.Su hija mayor, Rosemary Breslin, falleció en el 2004 a los 47 de una inusual infección sanguínea. Su otra hija, Kelly Breslin, colapsó en un restaurante en Nueva York en el 2009 y falleció poco después. Tenía 44.