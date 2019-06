Fallo judicial abre la lucha social por el matrimonio homosexual en Ecuador

Los primeros destellos de resistencia activa se vieron este lunes en la sede del Consejo Nacional Electoral, al que acudió el activista conservador Fernando Balda para solicitar la documentación pertinente con la que iniciar la recolección de firmas para un referendo encaminado a impedir el matrimonio homosexual.



"Acabamos de solicitar al CNE los formularios de consulta popular para recoger firmas para impedir el matrimonio igualitario", dijo Balda a los medios a su salida del Consejo.



El activista político, más conocido por un caso en el que ha acusado de secuestro al expresidente Rafael Correa (2007-2017), se mostró partidario de que no sea la Corte la que decida en esta cuestión sino el pueblo, por sus implicaciones.



Entre ellas, "la pretensión de que sea legal niños trans en el Ecuador", manifestó en alusión a que parejas homosexuales puedan adoptar, uno de los próximos objetivos que se ha fijado este colectivo tras el histórico fallo de la semana pasada.



El miércoles pasado, tras meses de demora, la Corte Constitucional de Ecuador se pronunció, por cinco votos a favor y cuatro en contra, a favor de que la ley sea enmendada para dar cabida al matrimonio entre personas del mismo sexo, según una Opinión Consultiva en ese sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de en enero de 2018.



El veredicto, con el que Ecuador se ha sumado a otros cinco países de Sudamérica que han efectuado alguna reforma legal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha pisado ampollas entre los círculos más conservadores, incluida la Iglesia.



Balda, al que se atribuyen aspiraciones presidenciales, dijo este lunes que lo que buscan con esta iniciativa es respetar la decisión de quienes no están de acuerdo.



"Nosotros respetamos sus pretensiones, creemos que han logrado un avance en ellas con este dictamen. Sin embargo, creemos que así como ellos tienen derecho a que cinco jueces les den la razón, nosotros tenemos derecho a que sean millones de ecuatorianos los que se pronuncien sobre si Ecuador está dispuesto, o no, a que se apruebe el matrimonio igualitario", insistió.



La opción de convocar un referendo la planteó el viernes el propio presidente de la Corte, Hernán Salgado, al exhortar en una rueda de prensa al Poder Legislativo a que comience el proceso de adecuación de la norma constitucional. Sin embargo, en la oportunidad dejó abierta la posibilidad de que una consulta popular pueda revertir esta decisión judicial.



Balda levantó el testigo y en menos de 48 horas se presentó en el CNE para pedir los formularios de registro de firmas necesarios para pedir la consulta, un proceso que en cualquier caso es aún largo y requiere sustentación ante la misma Corte Constitucional que aprobó el matrimonio igualitario.



Preguntado por Efe, el activista político explicó que requiere las firmas de un porcentaje del padrón que en su caso equivaldría a unas "650.000". Más allá de la iniciativa de Balda, otros grupos conservadores han convocado a manifestaciones en Guayaquil el próximo 22 de junio a fin de expresar su rechazo a la decisión judicial.



Organizaciones profamilia y provida pedirán con ellas la "nulidad" de la sentencia, la "destitución" de los cinco jueces que votaron a favor, y el "respeto" a la Constitución, la vida y la familia. Paralelamente, el colectivo LGTBI mantiene la presión para su aplicación inmediata, al considerar que la Corte Constitucional es el máximo órgano judicial y sus decisiones son, por tanto, irreversibles.



En una convocatoria difundida este lunes a los medios, La Federación ecuatoriana de Organizaciones LGTBI exhortó a una "Gran Marcha Nacional" el próximo 29 para "contrarrestar los discursos de odio".



"Durante los días pasado hemos sido testigos de declaraciones de grupos ultraconservadores que hacen caso omiso a sus propias falencias como las violaciones históricas a mujeres y niños por la Iglesia católica", dice una convocatoria dirigida a otros colectivos como "mujeres, feministas, trabajadores, sindicatos y movimiento afro".