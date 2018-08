Falso, que joven asesinado en México por policías iba armado: familiares

Familiares y los testigos sobrevivientes al ataque armado que sufrió Alejandro Iturbe, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local el domingo por la mañana, aseguraron ante la autoridad investigadora que la víctima de 32 años no tenía un arma ni disparó contra los oficiales, como lo refirieron los seis policías detenidos.

Bajo condición de anonimato, por temor a represalias, detallaron que el día de los hechos él, su hermana y un amigo de ella salieron a cenar a un local de alitas, de ahí se pasaron a otro local a festejar que Alex —como era conocido por sus amigos— recientemente había obtenido una maestría en Derecho Corporativo.

De ese lugar, afirmaron, se dirigían a su casa cuando fueron interceptados en un retén policiaco, donde Alex no quiso someterse a una revisión, pues estaba consciente de que traía aliento alcohólico, acto que a decir de los deudos no ameritaba que los policías le dispararan en más de cinco ocasiones, matándolo y dejando mal heridos a sus acompañantes.

“Lo único que hizo fue tratar de esquivar el retén, pero nada de lo que dicen los policías es cierto. Alex no tenía armas de fuego, nunca ha portado una, es más, ni si quiera sabe usarlas, por lo que no disparó en contra de los policías que lo mataron.

“Su hermana sigue en shock, aún no puede creer lo que pasó y que de milagro haya sobrevivido. Nos ha dicho que no fue una balacera sino un ataque directo de los policías contra Alex, lo mataron por un acto que cuando mucho merecía un arresto, llevar el vehículo al corralón y pagar la multa, pero no que lo asesinaran a balazos”, contaron familiares entrevistados en el velorio del abogado.

Amigos y familiares dieron a conocer que esta semana se manifestarán para exigir justicia, a fin de que los policías que participaron en el homicidio sean castigados por el abuso de la fuerza y que las investigaciones se realicen de manera transparente. Incluso, demandarán la prueba de rodizonato de sodio para descartar que el abogado usó un arma de fuego el día de los hechos.

“No tenemos nada en contra de la corporación o de Raymundo Collins, toda la familia y amigos de Alex somos abogados, conocemos perfectamente las condiciones en las que trabaja un policía, sabemos que no tienen preparación y que no actúan conforme a los protocolos, entonces queremos que el o los policías que dispararon sean castigados.

“Si hay seis detenidos y de esos uno o dos fueron los que dispararon, pues que esos sean castigados para que así se marque un precedente y que la muerte de Alex no sea en vano, queremos que esto nunca más se vuelva a repetir.

“Vamos a pelear también para que se limpie su imagen, él ni nosotros somos unos criminales, todos somos buenas personas”, concluyeron.

PGJ indaga

El secretario de Seguridad Pública capitalino, Raymundo Collins, dijo que la procuraduría capitalina determinará si el actuar de los policías fue el correcto o si hubo exceso de fuerza.

Confirmó que los seis policías que participaron en el ataque están en calidad de detenidos en la PGJ y que se abrió una investigación interna para estudiar el expediente de los agentes preventivos, a fin de saber si durante su estancia en la SSP han cometido algún incidente similar.

“A los familiares del joven que lamentablemente perdió la vida y a toda la ciudadanía les recordamos que la policía capitalina está para servirles”, puntualizó Collins, quien adelantó que ya está en pláticas con la familia afectada para analizar una posible reparación del daño.