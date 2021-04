Familia de salvadoreño en huelga de hambre en centro de ICE teme por su vida

Miami, 1 abr (EFE).- La organización civil Abolish ICE denunció este jueves que la familia de un ciudadano salvadoreño solicitante de asilo que inició una huelga de hambre hace 26 días en un centro de detención de migrantes en el sur de Florida (EEUU) no sabe nada él desde hace tres días y teme por su vida.

La familia de Marvin Reyes Ventura, de 45 años, dijo en un comunicado de Abolish ICE NY-NJ que hablaron con él el pasado 30 de marzo y les dijo que lo llevaban al hospital, pero no han podido obtener información sobre su condición directamente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"ICE debe dejar de criminalizarlo y liberarlo de inmediato", dijo Marlene Ramos, de Abolish ICE NY-NJ, quien confirmó a Efe que no obtuvieron respuesta del centro de Krome, ni del hospital ni de los servicios de inmigración.

Efe también trató sin éxito de obtener información de ICE, que detuvo a Reyes Ventura, residente en Nueva Jersey, en noviembre de 2019.

El salvadoreño ha pasado desde entonces por varios centros de detención, el último de ellos el de Krome, al sur de Miami, y ha hecho dos huelgas de hambre.

Su propósito con estas protestas es que ICE lo libere para que pueda buscar asilo mientras vive con su familia y tener un acceso más fácil a sus servicios legales.

De acuerdo con el comunicado, a causa de la huelga de hambre ha perdido más de 30 libras y se enfrenta al riesgo de sufrir problemas de salud cada vez mayores.

A mediados de marzo, un médico le dijo que sus niveles de glucosa estaban peligrosamente cerca de 60, lo que lo pondría en riesgo de entrar en coma.

"Estoy en riesgo de morir. Solo le pido a ICE que me considere. Estoy muy débil en este momento. Me duele mucho el estómago, me quema. Me duele la espalda, así como la cabeza", dijo entonces el ciudadano salvadoreño.

Se cree que Reyes Ventura se encuentra en el Larkin Community Hospital, donde ICE normalmente envía a los detenidos enfermos.

En medio de la pandemia, estando en la cárcel del condado de Bergen (Nueva Jersey), contrajo la covid-19 y, según dijo entonces, ICE ignoró sus problemas médicos.

"No les importaba saber que tengo presión arterial alta y otros síntomas, y que corría el riesgo de morir encerrado", dijo.

Él y otros presos hicieron una huelga de hambre de 26 días en la cárcel del condado de Bergen en noviembre de 2020 para protestar por las condiciones en la cárcel y exigir su liberación.

"Incluso durante esos 26 días de solo beber agua y haberme desmayado dos veces, a ICE no le importó. En cambio, ICE amenazó con llevarme al hospital para alimentarme a la fuerza. No soy un animal para ser tratado así, soy un ser humano y tengo derecho a tener otra oportunidad ", dijo Reyes Ventura.

Según el comunicado, Reyes Ventura fue trasladado al Centro de Detención Krome en Miami como represalia por su primera huelga de hambre.

Después de su detención en 2019, inició con ayuda su proceso de asilo, pero aún no ha tenido respuesta.

Abolish ICE dijo que en 1998 el padre y el hermano de Reyes Ventura fueron asesinados frente a él en El Salvador y la familia recibió amenazas.

"Si deportan a mi hermano, estará en peligro allí (...) Estoy segura de que si mi hermano va a El Salvador también lo van a matar", dijo una hermana de Reyes Ventura, también solicitante de asilo.