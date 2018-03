Fiscalía de Guatemala niega presiones a diputado oficialista y pide seriedad

Lee también

La secretaria general de la Fiscalía de Guatemala, Mayra Véliz, negó hoy que la institución haya presionado al diputado oficialista Armando Melgar Padilla, como él denunció, y pidió seriedad para no mezclar asuntos de carácter político con investigaciones imparciales en curso.En una conferencia de prensa celebrada este sábado en la sede del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Véliz respondió al congresista, que en un video denunció presiones del ente y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tanto a él como a otros compañeros del Congreso."Nos desvinculamos totalmente de esa supuesta presión (...). Lo invitaríamos a que si tiene alguna denuncia que hacer que la haga", señaló la secretaria general, que con respecto al caso de supuestas irregularidades en la investigación de la muerte del padre del diputado, pidió accionar en los órganos jurisdiccionales y no en los medios de comunicación.En un video de poco más de 5 minutos, Melgar relaciona las supuestas "tácticas de presión" para aprobar en el Congreso un paquete de reformas constitucionales promovido por el MP, con el asesinato en 2012 de su padre, José Armando Melgar Moreno, un caso en el que asegura que la Fiscalía muestra "incapacidad e ineptitud".Por este homicidio, las autoridades arrestaron en octubre de 2015 a siete miembros de una banda dedicada al robo de inmuebles, identificados como Oscar René Melgar Moreno -hermano de la víctima que falleció días después-, Cristian Boanerges Samayoa López, Heriberto Sagastume Martir, Gloria Gramajo Mazariegos de Melgar y Fredy Saravia Cardona, y otros de los que no se dieron a conocer los nombres.Los siete supuestamente asesinaron al padre del diputado el 9 de diciembre de 2012, en la ruta hacia El Salvador.A este propósito, Véliz pidió "no confundir a la opinión pública" porque "no hay relación" y detalló, paso por paso, como se está llevando a cabo este proceso, por el que la fiscalía pidió el pasado 28 de febrero una "clausura provisional", al entender que había varios elementos que aún debían ser investigados.Esta petición, concedida por el juzgado a cargo, permite al MP seguir con las diligencias, pero en ningún caso supone que la causa se archive.Por la muerte del padre del diputado en julio de 2013 se impuso una pena de 26 años a un persona no identificada, caso que aun se encuentra en fase de impugnaciones, y posteriormente se produjeron las nuevas detenciones por parte de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.La fecha para presentar el acto conclusivo contra esas personas se postergó en varias ocasiones por decisión del juzgado, hasta que se llevó a cabo el pasado 28 de febrero.Entre los procesados estaba el hermano de la víctima, que falleció días después de su detención por "no haberle prestado la asistencia médica correspondiente", dijo Véliz,La investigación de este caso, tras un análisis, pasó a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, quien entendió que había determinadas diligencias que había que llevar a cabo, motivo por el que se pidió la "clausura provisional" para poder realizarlas, pero en ningún caso el sobreseimiento, insistió la secretaria."Un país llega a alcanzar la paz cuando las instituciones de justicia están fortalecidas y actúan con seriedad (...). No tenemos ninguna ideología en las investigaciones", incidió Véliz, quien alegó respeto al debido proceso.Sobre las supuestas presiones, la secretaria manifestó en reiteradas ocasiones que la Fiscalía no es un ente político, un hecho que ha demostrado en varios casos: "No trabaja la fiscalía general de esa forma. Un caso a cambio de otro".Cuestionada por este ataque hacia la institución, Véliz añadió que también durante las últimas semanas han visto varios perfiles "cuestionables" en las redes sociales en los que se ataca al MP, a la CICIG y a los dos encargados, Thelma Aldana e Iván Velásquez, respectivamente.Sin embargo los consideran "espurios", por lo que "no vale la pena que nosotros no hagamos ninguna aclaración", pero con respecto a los señalamientos que hace el diputado, hay "muchos derechos humanos en juego", como los de los acusados y el del fallecido.Melgar, un controvertido hombre que supuestamente ejercía como asesor del presidente, Jimmy Morales, y que está señalado por hacer seguimientos ilegales a opositores y periodistas, pidió en su vídeo a toda la población estar atenta de procesos como éste.