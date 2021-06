Fiscalía pide cadena perpetua para Rusesabagina, inspirador de "Hotel Ruanda"

La Fiscalía pidió hoy cadena perpetua para Paul Rusesabagina, exgerente del establecimiento que inspiró el filme "Hotel Ruanda" (2004) sobre el genocidio de 1994, que está siendo juzgado en un tribunal ruandés por delitos de terrorismo.

Sobre Rusesabagina, de 66 años, pesan nueve cargos relacionados con terrorismo por liderar el Frente de Liberación Nacional (FLN), brazo armado de su partido, el Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático (MRCD).

Esos cargos incluyen formación de un grupo armado irregular, pertenencia a un grupo terrorista, financiación del terrorismo, así como asesinato, secuestro y robo a mano armada como acto de terrorismo.

En un audiencia en la Sala del Tribunal Superior de Delitos Internacionales y Transfronterizos de Kigali, la Fiscalía argumentó que, dada la gravedad de sus delitos, Rusesabagina debería ser condenado a cadena perpetua.

"No debería haber circunstancias atenuantes a la hora de sancionarlo, ya que no admitió los delitos durante su defensa", argumentó.

Rusesabagina, procesado junto a otros veinte sospechosos, no se ha declarado culpable de los cargos y sostiene que su caso tiene motivaciones políticas por sus críticas al presidente ruandés, Paul Kagame.

El exgerente está siendo juzgado "in absentia" tras negarse el pasado marzo a comparecer ante la corte ruandesa.

"Esta es mi última comparecencia ante el tribunal, no volveré porque mis derechos no están siendo respetados", declaró el 12 de marzo el acusado en su última comparecencia, al alegar que no tendría un juicio justo.

La familia y los abogados de Rusesabagina aseguran que su salud se ha deteriorado desde su arresto el año pasado y que ha expresado su temor de morir de un derrame cerebral.

A principios de mes, el detenido, según su familia, aseguró que los funcionarios de la prisión en la que está recluido le informaron de que le cortarían el acceso a alimentos, agua y medicamentos, en un intento -según él- de presionarle para que regresara al juicio.

Sin embargo, el Servicio Correccional de Ruanda negó todas las acusaciones y señaló que sirve a todos los presos por igual y acomoda a los reclusos con necesidades especiales.

Según las autoridades ruandesas, fue detenido el 31 de agosto de 2020 en el aeropuerto internacional de Kigali, pero la familia y sus abogados denuncian que fue "secuestrado, desaparecido y entregado irregularmente de Dubái a Ruanda".

El acusado, que fue gerente del famoso "Hotel Mil Colinas" en la capital ruandesa, donde albergó a más de mil tutsis y hutus moderados durante el genocidio para salvarlos de los hutus extremistas, contaba con una orden de arresto internacional, acusado de crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses.

Rusesabagina se había convertido en un opositor muy crítico con el presidente Kagame, por lo que vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, donde creó una fundación que promueve la reconciliación para evitar nuevos genocidios.

Su labor en el hotel inspiró la película "Hotel Ruanda", basada en la historia de este influyente hombre de negocios hutu, casado con una mujer tutsi.

El genocidio empezó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato el día anterior de los presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana (hutu), y Burundi, Cyprien Ntaryamira (hutu), cuando el avión en el que viajaban fue derribado sobre Kigali.

La violencia causó la muerte de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en unos cien días, una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente.