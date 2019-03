Frenan deportación en camino a la frontera

Cuando al inmigrante mexicano Gualterio Santos, un exitoso empresario de las flores en la ciudad de Santa Ana, le avisaron la semana pasada que le habían cancelado su orden de deportación, lloró por largo tiempo, abrazado a su esposa Sebastiana.

“Fue algo milagroso. Me dio mucha alegría”, exclama aún emocionado por la noticia que le dio por teléfono su abogada de migración.

La zozobra y la angustia bajo las que vivió de octubre de 2018 a febrero de 2019 llegaban a su fin.

“Migración mandó una carta en la que me dicen que debido al apoyo de la comunidad, a que he pagado mis impuestos a tiempo y hecho donativos anuales por más de 12,000 dólares, mi deportación ha sido cancelada”, comenta.

Legalmente el caso de Gualterio fue reabierto para que pueda pelear por su residencia. “Mi abogada me dice que lo vamos a lograr”, afirma.

La pesadilla comienza

El viernes 19 de octubre del año pasado, Gualterio, fue arrestado por agentes del ICE por una vieja orden de deportación de la que él no tenía idea.

En el año de 1999, cuando uno de sus hermanos le pidió que le llevara un carro de Chicago a Nueva York, se perdió y en lugar de llegar a la Gran Manzana fue hasta el cruce con Canadá donde le detuvieron los oficiales del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Ellos me dejaron ir, pero le tomaron copias a todos mis documentos. Nunca me enteré hasta hace unos años, cuando traté de arreglar mi situación migratoria que tenía una orden de deportación decretada en ausencia del año 2000”, dice.

Gualterio se puso en el ojo de las autoridades de migración cuando en Santa Ana un abogado le solicitó el asilo político y le aseguró que ganaría apelando a los muchos años que llevaba en el país. "Fue una estafa", considera Gualterio.

Él vino a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Dejó su pueblo en Oaxaca para emigrar a Nueva York donde tenía unos primos. Después de un tiempo, hace 18 años se mudó a Santa Ana, California. De vendedor de flores en las calles de Manhattan y en las afueras de un popular supermercado en Santa Ana, Gualterio pasó a poner su propio negocio que se ha ido ampliando cada vez más. En la actualidad, da empleo a más de 20 familias, surte de flores a 150 supermercados y ha abierto otra sucursal de Santos Flowers en Las Vegas.

Luego de que su abogado no le consiguió el asilo prometido, durante el 2018, la oficina de ICE lo estuvo citando a sus oficinas cada mes, hasta el día que lo arrestaron y se lo llevaron detenido a Los Ángeles.

Encadenado de cintura a manos, el mismo 19 de octubre que lo arrestaron, lo subieron a un vehículo lleno de inmigrantes y se lo llevaron a la frontera sur para deportarlo.

Pero al llegar, el oficial lo apartó, y le dijo que él iba de regreso a Los Ángeles. En el Centro de Detención Theo Lacy del condado de Orange, lo mantuvieron detenido por otros tres días. El 23 de octubre cuando de nuevo lo sacaron para llevarlo a la frontera y deportarlo, de último minuto le avisaron que saldría libre.

Sin embargo, el oficial que lo dejó salir, le dio una advertencia muy clara, te damos tres meses para que vendas todo y te vayas a México.

“Desde que salí libre hasta que la abogada me dio la noticia de que se canceló la deportación, viví desesperado. Cuando despertaba, lo primero que hacía era asomarme por la ventana para ver si no había algún carro sospechoso parado frente a mi casa. Pensaba que los de Migración podían cambiar de opinión y venir por mi”, comenta.

Lo pensó por momentos

El emprendedor oaxaqueño dice que en algún momento, si pensó en vender todo para regresar a México.

“Una compañía de Norwalk me ofreció millones de dólares para que le diera todo mi negocio. Nunca me animé. Gracias a Dios que no vendí, ahora estuviera arrepentido porque la verdad me gusta mucho mi trabajo. Me siento muy feliz con mi negocio”, asegura.

Dice que el peor momento fue cuando lo detuvieron y estuvo encerrado. “Los agentes de migración me hacían mucho bullying por mi baja estatura. Me preguntaban cuánto medía. Cuando les dije que 5.2 pies, soltaban unas carcajadas y me decían, tú no mides eso”, recuerda.

Muchas veces, recuerda que lo quisieron obligar a firmar los papeles de su salida del país. “Esto para qué es, les preguntaba. Para que tragues, me respondían”, comenta.

Gualterio de 47 años de edad, es casado y padre de siete hijos nacidos en Estados Unidos, cuyas edades van de los ocho a los 24 años de edad.

Mucho apoyo

Considera que definitivamente el apoyo que le dio el congresista Lou Correa fue definitivo para que pudiera recuperar su libertad.

“El día que me iban a deportar por segunda vez, le hablé a mi esposa para decirle que ya me iban a sacar. Ella dijo que le hablaría al alcalde de Santa Ana, que es mi amigo desde mucho antes que entrara en la política. Yo le dije que no lo hiciera, que no lo quería meter en ese problema, pero me hizo caso. Él se molestó porque no le habíamos avisado antes, y se comunicó con Lou Correa”, cuenta.

Dice que cuando salió libre y se reunió con el congresista de Santa Ana, le prometió ayudarlo hasta el final, pero le advirtió que el asunto no estaba en sus manos 100%.

Jubiloso, Gualterio afirma que cuando vendía flores en las calles de Manhattan nunca pensó llegar a ser un empresario de éxito. “ Ahora voy a trabajar más duro y aprovechar esta oportunidad”, expresa.

A los inmigrantes que enfrentan una deportación, les dice que no se den por vencidos. “Yo estuve adentro y vi como muchos se rindieron porque se desesperaron por el mal trato que le dan a uno”, cuenta.

También les recomendó verificar los antecedentes del abogado que los va a ayudar. “Yo no sabía que tenía una orden de deportación”, enfatiza.

A los inmigrantes que están fuera, Gualterio les aconseja que trabajen duro, que sean caritativos. “Nunca me imaginé que ayudar a otros, me iba a ayudar mucho", dice sonriente.

�



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.