Frustran otro posible ataque con vehículo en Bruselas

Un día después del ataque en Londres, las fuerzas de seguridad de Bélgica frustraron “un potencial atentado” en Amberes, según dijo el alcalde de la ciudad portuaria, Bart De Wever, citado por la agencia de noticias Belga.Un portavoz de la Policía señaló que un hombre circulaba a gran velocidad por la principal calle comercial de la ciudad, lo que hizo que la gente tuviera que saltar a un lado para no ser atropellada.Según la Fiscalía general, que asumió las investigaciones, varios peatones estuvieron en peligro.Después de que una unidad militar no consiguió frenar el coche, este huyó y se saltó un semáforo en rojo, hasta que logró frenarlo una unidad de intervención rápida de la Policía de la ciudad.La Policía detuvo al conductor, identificado como Mohamed R., un francés de 39 años de origen norteafricano, según las primeras investigaciones.Dentro del vehículo había armas punzantes, un fusil y un bidón con una sustancia desconocida.El sospechoso estaba ya fichado por las autoridades por posesión ilegal de armas.Por el momento no ha podido ser interrogado, informó el diario Le Soir citando fuentes de la Fiscalía.