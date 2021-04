“Fue la policía”; allanan casa de Francisco Canul, periodista que difundió el video del asesinato de Victoria Salazar

Foto de Francisco Canul.

La casa de Francisco Canul, el periodista que dio a conocer los videos en donde se observa cómo policías de Tulum sometieron a la migrante salvadoreña, Victoria Salazar, hasta matarla, fue allanada y su equipo, robado el tres de abril, sin que hasta el momento la Fiscalía General de Quintana Roo haya hecho presencia en el domicilio, pese a que ya obra una denuncia.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Canul Cauich relata que a su regreso de Tizimin, Yucatán, el domingo pasado, encontró la puerta de su casa abierta y, al ingresar, la vivienda estaba totalmente desordenada, los protectores de ventanas rotos, la ropa revuelta y el mobiliario semidestruido.



“Di aviso al número de emergencia 911 y tardaron una hora y media en llegar. Nunca llegó ningún perito de fiscalía para dar fe de los hechos. Me robaron tres computadoras y tres discos externos”, detalló.

El comunicador atribuye lo sucedido a una probable vendeta de la policía, corporación de la cual ha sido crítico y cuyos excesos u omisiones ha consignado con mayor fuerza a partir de lo ocurrido el 27 de marzo, cuando los excesos en la detención de Victoria Salazar provocaron su muerte.

Foto de Francisco Canul.

Canul Cauich narra que quien grabó los videos que dieron la vuelta al mundo, con los cuatro policías sometiendo a la mujer, sobre el piso y con las rodillas de una agente municipal, sobre la espalda, le fueron entregadas y él, fue quien comenzó a difundirlas, hasta que se hicieron virales.







“Una persona me pasó el material. Me dijo: ‘Toma, son tuyos (los videos), no me involucres’. Y así los difundí, ni marca de agua les puse”, comenta.

También él, desde su medio Noti Tulum, transmitió en vivo la balacera registrada en pleno centro de Tulum, la noche del 28 de marzo, cuando una persona se desangraba ante los transeúntes, mientras otras dos personas se encontraban lesionadas.

Foto de Francisco Canul.

“No hay ningún elemento de la policía municipal aquí, ni del Mando único, solo está la Guardia Nacional”, se le escuchaba decir a Canul en tiempo real.



Corresponsal de Canal 10 en Tulum, del periódico Quequi Quintana Roo y del informativo radiofónico “Qué pasa en Quintana Roo”, Canul estuvo también difundiendo la balacera del 29 de marzo, registrada en esa misma ciudad, evento en el que una turista española resultó herida.





“Yo creo que lo de mi casa, intuyo que sí, me atrevo a decir que fue la policía. Porque además en la puerta había una huella de bota, de las que usan ellos. Nadie más usa botas en Tulum. Solo la policía”, expresa.

Canul acudió a la vicefiscalia a interponer una denuncia de hechos, por el allanamiento de su casa. Hasta hoy, ninguna autoridad ministerial se ha presentado para hacer alguna diligencia en el lugar.

Su caso fue tomado por la organización Artículo 19, que consideró el caso como “de suma preocupación”, debido a que el allanamiento del domicilio del comunicador tiene “un efecto inhibidor para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información”.



La organización defensora de periodistas, consideró que dichos ataques “representan una represalia al trabajo periodístico y a la libertad de expresión” de Francisco, cuya trayectoria data de hace 26 años.



El comunicador también entró bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del gobierno federal.