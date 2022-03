Fuerzas rusas amplían su ofensiva en el oeste de Ucrania y atacan una base militar cerca de la frontera con Polonia

Funcionarios militares de Lviv, en el oeste de Ucrania, informaron este domingo que las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque aéreo y dispararon ocho misiles contra el Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, a 35 kilómetros de la frontera con Polonia.

El IPSC (por sus siglas en inglés) está ubicado en el distrito de Yavoriv, unos 30 km al noroeste de Lviv, y es un campo de entrenamiento militar.

Según los reportes, se vieron grandes columnas de humo saliendo del área.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8