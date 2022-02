"Fui violada en el metaverso (antes Facebook)": la denuncia que hace usuaria de Meta Horizon

Nina Jane Patel es una usuaria del metaverso que recientemente denunció a través de su blog el acoso sexual del que fue víctima en uno de los aplicativos desarrollados por Meta, antiguo Facebook.

Según afirma la joven, se sintió atraída por la nueva experiencia tecnológica de la empresa. Sin embargo, se encontró con una gran cantidad de usuarios que normalizan el discurso de odio, ejercen violencia sexual y promueven malos actos.



De acuerdo con lo relatado en su blog, llevaba tan sólo un minuto en uno de los juegos de este universo cuando fue víctima de violencia sexual por parte de otros avatares, quienes además la humillaron con comentarios despectivos.

Dentro de los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, violaron virtualmente en grupo a mi avatar y tomaron fotos", señaló la joven.



Además, afirmó que mientras intentaba escapar, estas personas le gritaron frases humillantes como: "no finjas que no te encantó".



Una experiencia calificada como "horrible" por parte de la usuaria, que si bien señaló que es consciente de que esto ocurrió virtualmente, se afectó demasiado porque lo sintió como si fuera completamente real, además de sentir temor por el comportamiento que reflejan muchas personas en estas plataformas.



"Una experiencia horrible. (...) Me quedé helada. Fue surrealista, una pesadilla", dijo Patel.

¿Realidad o ficción?

La historia de Nina ha recibido todo tipo de comentarios, pues, según relata, le han escrito que es mejor que no elija avatares femeninos, que "no sea estúpida" porque no fue real e incluso le han dicho que el juego que ella eligió no es el único en el que ocurren estas cosas, afirmaciones que generan varias dudas acerca del tipo de acciones que pueden cometer personas malintencionadas en estas plataformas.



La joven menciona que a pesar de que su violación fue de manera virtual, a un avatar que ella estaba usando, lo sintió real porque ese es el propósito de estas inmersiones.

La realidad virtual se ha diseñado esencialmente para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales", señala la joven.



"De alguna manera, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si sucediera en la realidad", señaló.



Además, recalca que estos avances se han encargado en crear una experiencia de sensaciones en los usuarios a través de los cinco sentidos, incluso el olfato, por lo que se pregunta: "¿en realidad es ficción?".

Uso de la realidad virtual

Las malas experiencias que pueden llegar a vivir algunas personas cuando deciden unirse a estas inmersiones los llevan a preguntarse sobre cómo están siendo controlados estos sitios, pues según la joven, hay quienes simplemente aprovecharían para poder dejar salir su lado perverso.



Comentarios como: "no elijas un avatar femenino” y “obviamente nunca has jugado (...)”, llamaron la atención de Patel debido a lo normalizado que puede llegar a estar el discurso de odio y las malas practicas en la virtualidad, sobre todo en un momento en el que estos medios cada vez están más interesados en brindar experiencias reales.



Si bien, estas plataformas fueron creadas para el progreso humano y acercar a las personas a tener vivencias de entretenimiento en espacios diversos, denuncian que puede haber usuarios dando un mal uso al avance de estas tecnologías.