Fundador de WikiLeaks seguirá en embajada

Lee también

El fundador de la plataforma de WikiLeaks, Julian Assange, seguirá por el momento refugiado en la embajada de Ecuador en Londres tras el indulto de la informante Chelsea Manning, aunque previamente se había declarado dispuesto a entregarse y ser extraditado a Estados Unidos si se daba ese paso.Según el abogado sueco de Assange, Per Samuelson, todavía es muy pronto para decir si su cliente permitirá ser extraditado a Estados Unidos, como había prometido si el presidente estadounidense, Barack Obama, indultaba a Manning antes de dejar el cargo.WikiLeaks aseguró el jueves pasado en un mensaje en Twitter que Assange, perseguido en Estados Unidos por publicar documentos confidenciales –entre otros, los filtrados por Manning–, estaría dispuesto a entregarse y ser extraditado si Manning era liberada.Obama redujo la pena de Manning de 35 a siete años de cárcel, en el marco de una lista de indultos y reducciones de sentencias anunciadas para 273 personas antes de dejar el poder. Según lo previsto, Manning saldrá de la cárcel el 17 de mayo.Assange consideró esa noticia “un gran éxito parcial no solo para Manning, sino también para WikiLeaks y para su propia rehabilitación”, dijo Samuelson. Sin embargo, “mientras dure la amenaza de EUA contra Assange, aceptará su asilo político”.El australiano de 45 años lleva más de cuatro años viviendo en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su detención por las autoridades británicas, que a su vez lo extraditarían a Suecia, donde es buscado por acusaciones de violación.Sin embargo, Assange teme que de ahí sería a su vez extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaría a una larga pena de cárcel por la publicación de documentos. Ecuador le concedió asilo en 2012 y desde entonces vive en su embajada.Obama, en su última rueda de prensa, defendió ayer su polémica decisión de conmutar la pena de Manning.El abogado de Assange en Estados Unidos, Barry Pollack, insistió en que su cliente estaba siendo congruente. “¿Por qué va a pedir la excarcelación de Manning en unos pocos meses?”Pero Assange no hizo mención de excarcelación inmediata en su oferta, y ahora sus detractores le acusan de incumplir su promesa.