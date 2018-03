Gabinete de Trump es el de menor presencia femenina en los últimos años

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de enero de 2017

Ha tomado posesión, ha iniciado su trabajo y, también, ha dejado en claro cuál será la presencia femenina en su gobierno. Tras 9 días desde su investidura presidencial, el republicano, Donald Trump, ha hecho oficial sus propuestas de gabinete en las que, peculiarmente, figura un 50% menos de presencia femenina que la que se dio durante la gestión del demócrata, Barack Obama, según agencias de prensa internacionales como CNN, FOX News y Associated Press.Una de las pruebas de la notable reducción de presencia femenina es la foto de presentación oficial del gabinete de Donald Trump, publicada en la red socia Twitter, en la que aparece él en el Despacho Oval de la Casa Blanca, firmando una orden ejecutiva y rodeado de su equipo de trabajo. Curiosamente, la mayoría son hombres con sobrios trajes y corbata.Anteriormente, el gobierno de George W. Bush había registrado un poco presencia femenina también, situación que emuló de su padre, George Bush, en 1989 cuando asumió el mandato de Estados Unidos. Por su parte, Barack Obama incorporó a siete mujeres en su primer gobierno en 2009 y dio paso a otras dos cuando inició su segundo período en 2013. Actualmente, Trump cuenta solo con cuatro.Dentro del gabinete de trabajo de Trump, si bien con menos presencia femenina, resalta el hecho de que la principal persona de confianza presidencial sea Kellyane Conway, una de sus principales asesoras de campaña y pieza fundamental de su victoria electoral. Otra de las escogidas por Trump es Betsy DeVos, nominada para el puesto de secretaria de Educación y que se convertirá en otra de las mujeres más destacas del gabinete del nuevo gobierno.Esta situación “es un auténtico retroceso”, según la directora del Centro para Mujeres Americanas y Política (CAWP, en sus siglas en inglés), Debbie Walsh. "Es decepcionante no ver más mujeres nombradas en el gabinete de Trump. Por investigaciones, sabemos que eso importa. (Las mujeres) llevan a la mesa diferentes perspectivas, diferentes ideas. No tener esas ideas, ese talento, esa creatividad sobre la mesa es una pérdida para el país", comentó Walsh a CNN.En comparación, en el comienzo de su primer mandato, en 2009, Obama tenía en Valerie Jarrett a una de sus asesoras más cercanas y en Lisa Monaco a su consejera de seguridad nacional. En cuanto a su Gobierno, la figura femenina más visible fue la de la secretaria de Estado desde 2009 a 2013, Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las pasadas elecciones para convertirse en la primer mujer presidente. Obama también contó con Hilda Solis como secretaria de Trabajo, con Kathleen Sebelius como secretaria de Salud y con Susan Rice como embajadora en la ONU, que más tarde se convertiría en la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.El Gobierno de Trump se ha convertido, además, en el menos diverso en grupos étnicos desde el de George H. W. Bush, con la única presencia no blanca de la asiática Chao, la india Haley y el afroamericano Ben Carson como secretario de Vivienda.