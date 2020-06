George Floyd: así vive EE.UU. por sexto día consecutivo "los peores disturbios desde la muerte de Martin Luther King"

Por sexto día consecutivo las protestas, los toques de queda, los saqueos y la ira sacuden a EE.UU. de un extremo a otro: de Nueva York a Los Ángeles, de Florida a Seattle.

Las manifestaciones, que comenzaron inicialmente en Minneapolis luego de que George Floyd, un afroestadounidense de 46 años muriera después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, se han extendido por más de 75 ciudades de toda la Unión.

Por casi una semana, las marchas han continuado tornándose en enfrentamientos con la policía, quema de autos y actos violentos.

Como consecuencia, las autoridades locales han decretado toques de queda en más de 40 ciudades y han desplegado la Guardia Nacional (la fuerza militar de reserva que EE.UU usa para situaciones de emergencia) en unos 15 estados.

Según aseguró a la BBC Darnell Hunt, decano de ciencias sociales en la Universidad de California en Los Ángeles, los disturbios de esta semana en Estados Unidos son los más graves que se reportan en el país desde 1968, cuando Martin Luther King fue asesinado.

Y, en su criterio, la forma en que la policía ha respondido con un "aumento en su agresividad" puede llevar a empeorar la situación.

"Desplegar la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, estas son una variedad de tácticas policiales que pueden exacerbar una situación ya tensa", afirmó.

Las manifestaciones de miles de personas tienen lugar a pocas semanas de que EE.UU. comenzara a reabrir tras ser azotado por la pandemia de coronavirus, que ha dejado allí más de 100.000 muertos y mientras siguen vigentes normas de distanciamiento social.

Por casi una semana, las protestas que se iniciaron en Minnesota han continuado extendiéndose por todo Estados Unidos.

En Washington D.C. otra vez los manifestantes pusieron en alerta al Servicio Secreto, encargado de la seguridad de Trump y se enfrentaron con la policía, que lanzó gases lacrimógenos.

En el distrito espacial también se reportaron altercados e incendios en algunas avenidas cercanas a la Casa Blanca, que ya el viernes tuvo que ser cerrada de emergencia.

Smoke from multiple fires rising up in front of the Washington Monument #Chopper4 looking south from Maryland, White House center screen. #BreakingNews @nbcwashington #protests2020 #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/WNtPkgYCtD