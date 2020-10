Gobernador de Florida apuesta a que Trump "pronto" estará en el estado

El gobernador de Florida, Ron Desantis, afirmó este martes que es posible que el presidente Donald Trump, enfermo de COVID-19, esté "pronto" en el estado, mientras que el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que no considera "seguro" desde el punto de vista de la salud que visite la ciudad para el debate electoral.



"No tengo detalles firmes, pero si fuera un hombre dado a las apuestas apostaría a que lo veremos muy pronto en Florida", dijo DeSantis, republicano y cercano a Trump, cuando los periodistas le preguntaron si sabía si el presidente va a venir al estado.



Para el 15 de octubre en Miami está programado el segundo debate presidencial de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y Trump, que salió este lunes del hospital, donde solo estuvo el fin de semana, ya dijo que tiene intención de participar a pesar de su enfermedad.



"Estoy deseando llegar al debate del jueves 15 de octubre en Miami. !Va a ser genial!!!", escribió en Twitter.



En unas declaraciones a la web Politico, que le interrogó sobre el debate, el alcalde de Miami indicó que no cree que esa visita "sea segura ni para él (Trump) ni para nadie más".



El alcalde, que fue una de las primeras personas en contagiarse de COVID-19 en Florida y pasó la cuarentena en aislamiento, dijo al medio de información política que no sabe si se debería usar una pantalla de plexiglas en caso de que el presidente diera negativo al COVID-19 antes del debate.



Pero se mostró totalmente seguro de que sí debería usarse si en la prueba da positivo, en caso de que aun así se celebrase.



Suárez dijo también que la ciudad está preparada para todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad de Trump, pero va a pedir que se evalúen los riesgos para la salud pública.



El debate entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden tendrá lugar si no hay cambios en el Adrienne Arsht Center, un lugar para conciertos de música y espectáculos en pleno centro de Miami.



Florida es el tercer estado con más casos acumulados de COVID-19, por detrás de California y Texas, y Miami-Dade el segundo condado, superado por Los Ángeles, con más contagios desde el 1 de marzo.



El estado reportó este martes 2.251 casos nuevos de contagios, 836 más que la jornada anterior, mientras las muertes confirmadas aumentaron de 41 a 55 en 24 horas, acercándose a las 15.000 en total, y la tasa de positividad subió a 5,26 %.



Es la primera vez en quince días que la tasa de contagios diaria supera el 5 %. La tasa reportada este lunes, que corresponde a las pruebas realizadas el día anterior, fue de 3,93 %.



Los totales desde el 1 de marzo en el denominado "estado del sol" están ahora en 720.125 casos y 14.945 muertes, contando 178 decesos de personas no residentes en Florida, indicó el reporte del Departamento de Salud. EFE

Lee también