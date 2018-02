Gobernador encara a Trump en la Casa Blanca y le pide que tuitee menos y que escuche más (VIDEO)

Las críticas hacia la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan cada vez de manera más directa desde el tiroteo en una escuela secundaria de Florida y esta vez un gobernador lo encaró en la misma Casa Blanca para sugerirle que tuitee menos, pero que también escuche más.

Desde que Nikolas Cruz mató a 17 personas - la mayoría excompañeros suyos - en la escuela Marjory Stoneman Douglas con un arma larga y semiautomática, el clamor para incrementar el control a las armas de fuego subió con rapidez hasta Trump.

Un grupo estimado de 40 gobernadores de los diferentes estados de la unión se reunieron con Trump en la Casa Blanca para discutir diferentes temas con él, incluyendo la regulación del acceso a las armas de fuego. El actor principal en esta disputa es la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) que defiende la libre distribución de armas de todo tipo como si fuera un asunto de patriotismo.

"La mitad de ustedes tienen mucho miedo de la NRA, y no hay nada que temer", dijo Trump a los gobernadores. "Si no están con nosotros, tenemos que luchar con ellos de vez en cuando. Eso no está mal", agregó.

Días después de la masacre en Marjory Stoneman Douglas, Trump sugirió proveer de armas a un "reducido porcentaje" de los los profesores de las escuelas como medida de protección, pero eso no hizo más que aumentar las críticas.

Uno de los que pidió responder a esta proposición del presidente estadounidense fue el gobernador de Washington, Jay Inslee. "Necesitamos tuitear un poquito menos y escuchar un poquito más", dijo Inslee, dirigiéndose a Trump. Esta frase la dice en el minuto 1 con 30 segundos del video que publicó The Washington Post. "Quitemos eso de la mesa (proveer de armas a los docentes) y sigamos adelante", reiteró Inslee, al momento.

El gobernador de Washington, miembro del partido Demócrata, explicó a Trump que habló con los padres de familia, los docentes y con las fuerzas de seguridad en su jurisdicción para entender cómo los afectaba la medida. Después de haberlo consultado, concluyó que no valía la pena.

Trump, en lugar de contestarle directamente, se dedicó a dar detalles sobre cómo esta misma iniciativa se está llevando a cabo en Texas. En ese estado, de cualquier manera, también han ocurrido tiroteos en escuelas y universidades.