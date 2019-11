Gobierno de Trump va tras los migrantes sin un historial criminal

El Gobierno del presidente Donald Trump está persiguiendo cada vez más a los inmigrantes que no tienen historial criminal. Datos publicados esta semana demuestran que este tipo de detenciones se han triplicado en los últimos años, desde que Trump modificó las prioridades de deportación de indocumentados en Estados Unidos.

El número de extranjeros sin antecedentes criminales detenidos por las autoridades migratorias se ha convertido en el triple en los últimos cuatro años, advirtió un reporte difundido este martes.

El estudio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York, Estados Unidos), reveló que en abril del 2019 había 32,000 migrantes detenidos que no tenían antecedentes criminales, tres veces más de los 9,999 extranjeros sin récord criminal que estaban detenidos en marzo del 2015.

El reporte indica que en abril de 2019 los detenidos por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sin antecedentes criminales alcanzaban al 64 % del total de extranjeros detenidos hasta esa fecha, 50,000.

“Muchas de las personas en DACA ya no so tan jóvenes y están lejos de ser unos angelitos. El (ex)presidente (Barack) Obama dijo no tener derecho legal a firmar el decreto (que aprobó DACA), pero lo hizo”.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.

Aunque el aumento se ha registrado en los últimos cuatro años, en septiembre del 2016 y bajo la administración del entonces presidente Barack Obama, la cifra de detenidos sin récord criminal superó el 50 %.

Hasta el 30 de noviembre del 2018, de los 46,279 detenidos por ICE, 28,357 no tenían antecedentes criminales, lo que equivale a un 61 %.

Los dos centros de detención con más migrantes sin récord criminal se encuentran en Texas.

Según el informe, de los 878 migrantes recluidos en el South Texas Fam Residential Center, sólo ocho tienen antecedentes penales. Mientras, en El Paso Holdroom, seis de los 331 extranjeros arrestados tiene algún récord criminal, dijo el estudio de la universidad.

El Gobierno de Trump ha trazado sus políticas migratorias bajo el argumento de que los indocumentados son criminales y que le hacen daño al país y que el hecho de cruzar la frontera sin documentos es una falta grave que debe ser procesada judicialmente.

“No son angelitos”

Hace dos semanas, el mandatario dijo en un mensaje por Twitter que los jóvenes indocumentados protegidos con el programa de Acción Diferida (DACA) “no son angelitos” y “algunos son criminales muy curtidos”.

En su reporte, TRAC advierte también que en la categoría de criminales incluyen a personas “que no se ajustan a los estereotipos populares sobre la criminalidad, incluidos crímenes no violentos, citaciones simples de tráfico o violaciones de inmigración” en la frontera.