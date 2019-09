Gobierno salvadoreño confirma 6 mil plazas de trabajo en Arizona

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, logró 6,000 plazas de trabajo de empresarios de Arizona, y que son diferentes a las 10,000 visas de trabajos agrícolas prometidas por el gobierno federal.

"El ministro de Trabajo ha conseguido 6,000 plazas en un solo Estado. No estoy diciendo que por ser 50 estados vamos a tener 300,000, sino que el potencial de trabajos legales para salvadoreños en Estados Unidos es muy grande. Y de eso se trata, venir a trabajar y no a dormirse en las reuniones, venir a hablar y proponer, no a exigir, sino a ofrecer. Y está funcionando. Y el que diga que no, que vea los resultados", sostuvo.

Para los que critican que su reunión con el presidente Donald Trump terminó sin un convenio escrito, Bukele dice que ese tipo de reuniones no termina así.

Y que tampoco iba a venir a pelear con el presidente de Estados Unidos. "La reunión de ayer fue muy buena", acotó.

El migrante perfecto

La estrategia de Nayib Bukele para garantizar la estabilidad de 195,000 salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y de sus más de 200,000 hijos es su importancia en las economías locales.

"Muchos de ellos tienen empresas, tienen empleos, generan hipotecas, son dueños de sus viviendas, tienen préstamos con los bancos, tienen un fondo de pensiones… Es el tipo de migrante que todo país desea", dijo ayer.

Para el presidente, los países buscan a personas que son trabajadores, emprendedores, que pagan impuestos y que respetan la ley. "Y la gente con TPS es ese marco conceptual de migrante perfecto. Si el gobierno de Estados Unidos está serio en combatir la inmigración irregular debería fomentar la migración regular. Y las personas con TPS llevan ya 18 años viviendo en Estados Unidos", apuntó.

Buenos migrantes. El presidente salvadoreño dijo ayer en EUA que los compatriotas con TPS son trabajadores, pagan impuestos y respetan la ley.

Bukele dijo que su gobierno no ha venido a Estados Unidos a exigir, sino a exponer y ofrecer. "Confío en Dios que vamos a obtener un estatus legal". El gobierno no tiene perspectivas del retorno de casi medio millón de personas. Bukele dice que su lucha es lograr que continúen en Estados Unidos para no romper familias y para poder continuar sus negocios y compromisos. "Esto es por lo que ellos también están luchando. Y yo creería que el gobierno de Estados Unidos va a verlo y hará lo más correcto y que sería, primero Dios, darles el estatus legal que ellos necesitan", dijo.

“No somos un cerco”

Bukele rechaza que El Salvador sea acusado de hacerle el trabajo a Estados Unidos.

“Nosotros no somos ningún cerco. Lo que hemos hecho es apoyar a nuestro aliado natural más grande”, manifiesta.

Hasta el momento, dice el presidente, no se ha hecho ni una sola solicitud de asilo para Estados Unidos en El Salvador.

El acuerdo con EUA, en cambio, ha logrado la captura de bandas de criminales, dedicadas al tráfico de personas, drogas, armas y documentos falsos.

“Vamos a combatir lo ilegal y vamos a luchar por lo legal y que El Salvador sea reconocido por cosas buenas”