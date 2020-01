Guaidó a la VOA: "Hay una clara vinculación de Maduro con el terrorismo internacional”

Poco después de ser reelecto presidente de la junta directiva del Parlamento venezolano y ratificarse como presidente interino del país, Juan Guaidó conversó con la Voz de América sobre los siguientes pasos de su gestión, su nuevo llamado a la calle y el papel de la comunidad internacional, en la crisis económica, política y social que vive el país.

Guaidó ratificó que lo ocurrido el pasado 5 de enero fue un intento más de quitarle el Poder Legislativo a la oposición, que obtuvo en diciembre de 2015. Afirmó que no es válido el acto donde un grupo de parlamentarios, entre oficialistas y disidentes de la oposición, juramentaron al diputado Luis Parra pues no han publicado ni la lista de asistencia, ni de los votos que supuestamente tuvo.

“Es la metáfora de lo que pasa en Venezuela. El poder usurpando. Los militares tomando el control de las instituciones legítimas del Estado. El atropello al ciudadano”, afirmó Guaidó a la VOA.

Resaltó que el Parlamento "se mantuvo firme a pesar del oro manchado de sangre", porque, explicó, aparentemente el gobierno estaría usando los negocios mineros para tratar de sobornar a los diputados.

Si bien la balanza de la comunidad internacional se inclinó a la reelección de Guaidó, hubo un país que no lo hizo: Rusia. Al respecto, Guaidó indicó que Moscú no se debería inmiscuir en los asuntos del país. “Esperemos que no sea parte de una confabulación, una conspiración incluso, para hacerse de los recursos de Venezuela”, indicó.

Aseguró que lo que vive actualmente la nación suramericana “no es solo un problema de los venezolanos. Hoy hay una clara vinculación, insisto, de Maduro con el terrorismo internacional”. Al ser cuestionado sobre cuáles serían estos lazos, mencionó como ejemplo el homenaje hecho por el oficialismo tras la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Qassem Soleimani.

No se mostró preocupado porque la tensión entre EE.UU. e Irán distrajera la opinión pública internacional de la situación venezolana. “El apoyo (de EE.UU.) es muy firme (…) Nuestro trabajo es lograr una solución. Y para eso contamos, sin duda, no solamente con EE.UU. sino con los países aliados en el mundo”

Posible participación en elecciones

La junta directiva elegida esta misma semana sería la del último año del quinquenio para el que fue elegida esta Asamblea Nacional. Esto significa que unas elecciones parlamentarias son inminentes en el panorama, y es a lo que ha apelado el oficialismo desde el año pasado. Sin embargo, Guaidó fue tajante al asegurar a la Voz de América que “para que haya elección, debe haber condiciones”.

“Hoy no hay condiciones para una elección. Estamos luchando por condiciones para una solución a la crisis que vive Venezuela, que pasa por una elección sin duda”, amplió.

Entre esas condiciones, mencionó, un Consejo Nacional Electoral independiente, electo como establece la Constitución, por la AN; el derecho a elegir y ser elegido; y observación internacional que sea competitiva.

Explicó que si el oficialismo prosigue con su intención de convocar a elecciones en la circunstancias actuales, “tenemos que poner una alternativa en la mesa”, de una “elecciones libres”.

Volver a la calle y errores

Luego de su juramentación, Guaidó volvió apelar a los ciudadanos para ejercer presión interna desde la calle. Durante su conversación con la VOA, afirmó que “es necesario” y dijo que el venezolano ha sido “muy noble”. “En el sentido de insistir, de participar, de protestar, de arriesgar la vida, el físico (…) para lograr el cambio”.

“Tenemos que ponernos todos de parte de la Constitución. No es suficiente con que unos diputados empujen. Tiene que ser la Fuerza Armada, tiene que ser la policía, tiene que ser la iglesia, tienen que ser los estudiantes, tienen que ser los gremios, sindicatos. Todos los venezolanos empujar necesariamente para superar esta crisis”, expuso.

Sin embargo, reconoció que en 2019 no lograron que Nicolás Maduro saliera del Palacio de Miraflores, lo que atribuye -entre otras cosas- a haber subestimado “la capacidad de dañar de la dictadura, de hacer daño, de no tener ningún tipo de escrúpulos”.

Reflexionó que la oposición debe “aglutinar, alinear” mejor. “Hay que buscar a todos los sectores. No somos suficientes los partidos políticos”.

“Lo que no podemos hacer es dejar de insistir. Lo que tenemos que hacer nosotros es cohesionarnos de nuevo. Lo que tenemos que hacer es reconocer los errores que se cometieron para poder avanzar”, sentenció.

(Con colaboración de Luisana Solano y Carolina Alcalde)