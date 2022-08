Guatemala confirma el primer caso de viruela del mono en su territorio

El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que detectó el primer caso de la viruela del mono en su territorio, específicamente en un hombre de 31 años que se contagió con personas extranjeras.



El ministro de Salud Pública guatemalteco, Francisco Coma, confirmó el primer caso comprobado de dicha enfermedad en el país centroamericano.



Durante una citación al Organismo Legislativo, el funcionario explicó la prueba para detectar positivamente la viruela del mono en el paciente de 31 años se llevó a cabo en el Laboratorio Nacional de Salud de dicha cartera.



Coma agregó que el hombre contagiado les dijo que no ha salido de Guatemala y que por lo tanto contrajo la enfermedad cuando tuvo contacto con extranjeros.



El ministro aseguró que el paciente está estable y que no solo fue aislado para evitar la propagación de la enfermedad sino que está bajo tratamiento médico.



"El paciente confirmado no requirió hospitalización y se encuentra recuperándose en su domicilio bajo el monitoreo de profesionales del Ministerio de Salud", dijo la cartera sanitaria en un comunicado de prensa, donde instó a la población a seguir medidas de prevención.



La viruela del mono se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel, mucosas o con material contaminado por el virus, explicó la cartera sanitaria, y añadió que los síntomas pueden ser leves o severos.



De acuerdo al Ministerio de Salud, otros tres casos sospechosos de la viruela del mono están bajo análisis en el laboratorio, mientras que uno más ya ha sido descartado.



Guatemala es el tercer país de Centroamérica que registra un contagio de viruela del mono, ya que con anterioridad fue reportado en Costa Rica y Panamá.



También conocida como viruela símica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya la ha declarado como una emergencia sanitaria debido a que más de 70 países tienen contagios de la enfermedad.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora