Guatemala: jueza amenazada renuncia al cargo y se exilia

La jueza guatemalteca Erika Aifán, premiada internacionalmente por su lucha contra la corrupción y quién envío a juicio a funcionarios, empresarios, jueces y civiles, renunció al cargo y permanecerá fuera del país debido a las amenazas en su contra. “No me dejaron opción”, dijo Aifán The Associated Press vía telefónica tras presentar su dimisión.



“Está es la única forma que me queda de seguir luchando, en prisión preventiva no tendría garantías, ni siquiera una defensa justa”, dijo Aifán sobre una posible colusión entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público que estaría buscando despojarla de su inmunidad y enviarla a prisión. Aifán dijo que en los últimos días, el acoso y las amenazas habían recrudecido.



“No hay ni siquiera un debido proceso del cual pueda defenderme”, dijo la jueza y explicó que mientras la fiscalía se niega a que conozca los cargos en su contra, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, sin argumentos, los recursos que presentó para defenderse.



Aifán tuvo a su cargo varios procesos judiciales, pero uno de los últimos tuvo que ver con una acusación que involucra al presidente Alejandro Giammattei. Según la declaración de un testigo que fue recibida por Aifán, el exministro de Comunicaciones, José Benito, actualmente preso, habría entregado unos cinco millones de dólares a la campaña de Giammattei.



Desde entonces las acciones contra la jueza empezaron a acelerarse y la persecución de la fiscalía aumentó. Giammattei ha dicho que es amigo de la fiscal general Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2021, que le retiró la visa de entrada a ese país, por acciones antidemocráticas y obstrucción a las investigaciones anticorrupción.



Giammattei ha negado las acusaciones. Aifán enfrenta por lo menos 20 denuncias y cuatro solicitudes de retiro de inmunidad de parte de la fiscalía. Aunque la magistrada dijo que no responsabiliza a alguien en particular, sostuvo que la actuación de Porras ha tenido un papel en su renuncia y exilio temporal. “Ella ha instrumentalizado al Ministerio Público y ejerciendo persecución de quienes hemos trabajado contra la impunidad y corrupción”, dijo Aifán.

